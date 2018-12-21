Волкер прокомментировал вариант с отключение России от платежной системы SWIFT

Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что на данный момент невозможно провести отключение России от международной платежной системы SWIFT.

Соответствующее мнение он высказал в интервью порталу "День".

"Прежде всего, выскажусь относительно SWIFT. Надеюсь, что это было точно передано в Украине - ведь сообщение на английском языке было неточным. Меня спросили о всевозможных вариантах санкций, включая SWIFT. И мой ответ был таков: это будет "ядерный вариант", потому что это не только повлияет на Россию, а также и на наших союзников. Поэтому их — такие санкции — нельзя исключать, но они не являются тем, что может быть использовано", — заявил дипломат.

Напомним, ранее Волкер рассказал о том, что мешает вступлению Украины в НАТО, а также раскрыл, когда и сколько США даст денег Украине на военные цели.

