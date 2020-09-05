Шмыгаль рассказал, какой будет цена на газ в октябре

С сентября цена на газ для населения начнет повышаться. Этот процесс продолжится и во время отопительного сезона.
Цена на газ для населения в Украине в октябре 2020 будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров. После окончания отопительного сезона голубое топливо вновь подешевеет.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 сентября в эфире телеканала Украина 24.
Глава Кабмина напомнил, что если взять последние пять лет, то цена на газ в августе составляла 3700 грн, в сентября начинался сезонный рост до около 4200 грн за тысячу кубов.
"То есть это 4 грн 20 коп. за куб. Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше", - отметил Шмыгаль.
Сколько будет стоить газ зимой, пока что неизвестно. Цену на газ должен отрегулировать рынок.
"Однако после зимнего повышения цены последует весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле", - добавил премьер-министр.
Цены на газ в Украине
- 4 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что в Украине произойдет новое повышение цен на природный газ.
- 1 сентября глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев объяснил резкое повышение цены на газ в сентябре рыночной тенденцией. По его словам, перед зимним сезоном цены резко растут после летнего падения.
- 6 августа ГК "Нафтогаз Украины" определила годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 гривни за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).
- 5 августа "Нафтогаз Украины" установил цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).