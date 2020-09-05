Шмыгаль рассказал, какой будет цена на газ в октябре

К лету голубое топливо в Украине снова подешевеет / УНИАН

Цена на газ для населения в Украине в октябре 2020 будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров. После окончания отопительного сезона голубое топливо вновь подешевеет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 сентября в эфире телеканала Украина 24.

Глава Кабмина напомнил, что если взять последние пять лет, то цена на газ в августе составляла 3700 грн, в сентября начинался сезонный рост до около 4200 грн за тысячу кубов.

"То есть это 4 грн 20 коп. за куб. Это самая низкая цена за последние пять лет, и это самый низкий уровень цен в принципе за время независимости. Это свободный рынок, человек может выбирать поставщика. Есть конкуренция, и это способствует снижению цены. Конечно, есть сезонное поведение цен на газ. Зимой газ, естественно, стоит дороже, мы будем платить за него больше", - отметил Шмыгаль.

Сколько будет стоить газ зимой, пока что неизвестно. Цену на газ должен отрегулировать рынок.

"Однако после зимнего повышения цены последует весеннее и летнее падение, и газ будет стоить дешевле", - добавил премьер-министр.

Цены на газ в Украине