Сколько украинцев официально работают в Польше: интересная статистика

Полмиллиона украинцев платят налоги в Польше / УНИАН

В сентябре 2020 года в Польше зарегистрировалось рекордное количество иностранцев. Как сообщают вуправлении социального страхования Польши, из зарегистрированных 689 тыс. иностранцев, платящих в стране налоги, 75% являются гражданами Украины.​

"Согласно последним данным, наибольшее количество иностранцев, имеющих полис соцстрахования, украинцы - 507 000 человек, беларусы - 46 200 и грузины - 11 100", - сказала глава Фонда социального страхования Гертруду Ушчинскую, пишет издание Банкир.

По словам Ушчинской, в сентябре в Фонде соцстраха зарегистрировалось рекордное количество иностранцев – 689 000, что на 31 000 больше, чем в августе.

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"Среди иностранцев, имеющих соцстраховку, 409 000 - наемные рабочие, 21 500 имеют свой бизнес, остальные работают по долгосрочным премиум контрактам", - уточнила глава фонда соцстраха.

При этом, согласно оценкам Главного статистического управления Польши, по состоянию на конец 2019 года в стране находилось более 1,3 млн украинцев.​

Как ранее сообщал Главред, в МВФ назвали доходы украинцев. Они оказались ниже, чем граждан Вьетнама и Монголии, но выше, чем в Узбекистане и Таджикистане.