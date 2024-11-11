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"Учительскую тысячу" получат не все: кто не попал в список

Марина Фурман
11 ноября 2024, 19:12
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По словам Лисового, МОН уже работает над тем, чтобы надбавку получали все категории педагогических работников.
тысяча, учитель
Финансовые надбавки для учителей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основное:

  • С начала следующего года педагоги смогут получить тысячу гривен к зарплате
  • Доплаты не получат педагоги дошкольного и внешкольного образования, преподаватели учреждений профессионального-технического и колледжей

С января 2025 года украинские педагоги начнут получать ежемесячную доплату к своей заработной плате, однако, не все педагоги смогут получить деньги. Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире телемарафона.

По словам министра образования и науки, решение правительства о предоставлении финансовой надбавки не распространяется на педагогов дошкольного и внешкольного образования, преподавателей учреждений профессионального-технического и колледжей.

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Лисовой отметил, что МОН работает над разработкой механизмов доплат для этих категорий педагогических работников, однако финансирование этих расходов в основном возложено на органы местного самоуправления.

"Заработные платы для категорий: педагогов дошкольного образования, педагогов внешкольного образования, учреждений профессионально-технического образования и колледжей в основном органы местного самоуправления выплачивают. Нам просто нужно разработать определенные механизмы, которые позволят тем общинам, которые имеют возможности платить больше, действительно платить больше", - добавил министр образования и науки.

Финансовая помощь для украинцев - новости по теме

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине с 2025 года учителя будут получать ежемесячные доплаты к зарплате. Эти "учительские доплаты" начнут поступать в руки педагогов уже с 1 января 2025 года. Их сумма составит 1000 гривен. Уже с 1 сентября размер выплат увеличится до 2000 гривен.

Как ранее писал Главред, украинцы, достигшие пенсионного возраста, имеют право продолжать работать. В случае отсрочки от начала пенсионных выплат основной размер пенсии увеличивается. Стоит заметить, что для увеличения размера пенсии учитываются только полные месяцы работы. А тем, кто ранее получал пенсию другого вида, по другим законам Украины или в другом государстве, повышение выплат не устанавливают.

Также недавно в Украине стартовала новая волна финансовой помощи от ООН. Благодаря программе более широкий круг украинцев, которые пострадали от войны или оказались в трудном положении, смогут воспользоваться финансовой поддержкой.

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Что известно об Оксене Лисовом?

Оксен Васильевич Лисовой - украинский учитель, организатор образования, доцент. Заслуженный работник образования Украины. Лауреат Государственной премии Украины в области образования.
21 марта 2023 года занял должность министра образования и науки Украины.

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