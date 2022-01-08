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Украинцам светит матпомощь до 100 тысяч: кому и когда обращаться

8 января 2022, 14:47
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Сумма, которую необходимо вернуть, будет уменьшаться на сумму уплаченных за это время налогов.

Гривны
В Кабмине рассказали, кто может получить от государства помощь / УНИАН

В Украине вводится программа материальной помощи в рамках проекта Рука помощи. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в рамках проекта будет оказана помощь малообеспеченным семьям выйти из бедности и основать собственное дело.

Об этом она рассказала в интервью Каналу 24.

Когда стартует Рука помощи

Глава Минсоцполитики сообщила, что социальный проект Рука помощи в Украине начнет работу со следующего года.

Помощь надо будет вернуть в течение трех лет. Сумма, которую необходимо вернуть, будет уменьшаться на сумму уплаченных за это время налогов от предпринимательской деятельности и социальных взносов. А если новый предприниматель трудоустроит на два года двух человек по направлению центра занятости, он вообще не должен будет возвращать финансовую помощь.

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Участники проекта смогут получить до 95 тысяч гривен, говорит Лазебная.

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По ее словам, проект помогает малообеспеченным семьям выйти из бедности и основать собственное дело. Принять в нем участие смогут безработные из малообеспеченных семей. Они смогут получить помощь от государства в открытии и ведении собственного дела.

В частности, пройти обучение, получить помощь в составлении бизнес-плана, необходимые консультации, а также беспроцентную помощь в размере до 15 минимальных зарплат (сейчас это 97,5 тысячи гривен) на закупку необходимого оборудования и материалов.

По ее словам, в ходе пилотного проекта менее 10% из участников прекратили предпринимательскую деятельность и это очень хорошие результаты, ведь по статистике около половины предприятий малого бизнеса прекращают деятельность после первого года работы.

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Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, кому и почему не светит субсидия на коммуналку. Она подчеркнула: если трудоспособный человек старше 18 лет не хочет искать работу, учиться или работать, то ему субсидия не будет выплачиваться.

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