Украинцам светит матпомощь до 100 тысяч: кому и когда обращаться

В Кабмине рассказали, кто может получить от государства помощь / УНИАН

В Украине вводится программа материальной помощи в рамках проекта Рука помощи. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в рамках проекта будет оказана помощь малообеспеченным семьям выйти из бедности и основать собственное дело.

Об этом она рассказала в интервью Каналу 24.

Когда стартует Рука помощи

Глава Минсоцполитики сообщила, что социальный проект Рука помощи в Украине начнет работу со следующего года.

Помощь надо будет вернуть в течение трех лет. Сумма, которую необходимо вернуть, будет уменьшаться на сумму уплаченных за это время налогов от предпринимательской деятельности и социальных взносов. А если новый предприниматель трудоустроит на два года двух человек по направлению центра занятости, он вообще не должен будет возвращать финансовую помощь.

Сколько денег обещают украинцам

Участники проекта смогут получить до 95 тысяч гривен, говорит Лазебная.

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По ее словам, проект помогает малообеспеченным семьям выйти из бедности и основать собственное дело. Принять в нем участие смогут безработные из малообеспеченных семей. Они смогут получить помощь от государства в открытии и ведении собственного дела.

В частности, пройти обучение, получить помощь в составлении бизнес-плана, необходимые консультации, а также беспроцентную помощь в размере до 15 минимальных зарплат (сейчас это 97,5 тысячи гривен) на закупку необходимого оборудования и материалов.

По ее словам, в ходе пилотного проекта менее 10% из участников прекратили предпринимательскую деятельность и это очень хорошие результаты, ведь по статистике около половины предприятий малого бизнеса прекращают деятельность после первого года работы.

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Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, кому и почему не светит субсидия на коммуналку. Она подчеркнула: если трудоспособный человек старше 18 лет не хочет искать работу, учиться или работать, то ему субсидия не будет выплачиваться.

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