Украинцев предупредили о новом росте цен на газ: Шмыгаль назвал причину

В Украине ожидается рост цен на газ / Факти - ICTV

В Украине произойдет новое повышение цен на природный газ, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Такое заявление глава Кабмина сделал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что даже после повышения цена на газ в Украине будет самой низкой за последние пять лет.

"Сегодня цена на газ регулируется конкурентным рынком. Впервые за 5 лет мы имеем самые низкие цены на газ в августе-сентябре. Конечно, будет естественный рыночный рост, но это будет самая низкая цена на газ за последние 5 лет в Украине", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль добавил, что Украина сделала огромный прорыв "в установлении рыночных, а не коррупционных цен на газ", которые ранее формировались с коррупционной наценкой чиновниками.

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Напомним, ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил о том, что цены на газ резко выросли в связи с рыночной тенденцией. Он подчеркнул, что перед зимним сезоном цены резко растут после летнего падения.