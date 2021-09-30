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Украине грозят отменой безвиза с Евросоюзом: эксперт раскрыл сценарий для заробитчан

30 сентября 2021, 03:36
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Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии и частично Германия – уже серьезно зависят от украинских трудовых мигрантов, сказал Николай Александров.

Заробитчане
В случае проблем на рынке трудовой миграции, страны Восточной Европы и Германия будут выдавать украинцам больше рабочих виз - эксперт / УНИАН

В случае прекращения действия безвизвого режима Украины и Евросоюза число трудовых мигрантов в Европе может незначительно сократиться. Некоторые заробитчане могут вернуться домой. Однако ряд стран Европы, среди которых Польша, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония и частично Германия, уже серьезно зависят от прибывших на заработки украинцев. Они будут выдавать больше рабочих виз и приглашать украинцев на работу. Поэтому возможная отмена безвиза серьезно не отразится на заробитчанах. Об этом заявил вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Николай Александров.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что действительно есть случаи, когда люди под видом туристов приезжают на заработки в Германию, а позже подают документы для получения вида на жительство. Но среди заробитчан таких людей очень мало. Проблема состоит в том, что Украина – это большая страна, поэтому в Евросоюз, по сравнению с Грузией, Молдовой и другими государствами, может въезжать много украинцев.Читайте такжеУкраинских заробитчан очень ждут за рубежом: кто и где требуется

"Конечно, есть какой-то процент людей, которые приезжают в Германию якобы туристами и ищут там нелегальную работу и работают там, а потом подаются на вид на жительство. Но среди трудовых мигрантов это очень небольшой процент. Проблема в том, что Украина довольно большая страна в сравнении с Грузией, Молдовой и другими странами, на которые жалуются. У нас много граждан, и они могут в большом количестве заезжать в Евросоюз. В количественном соотношении украинцы могут преобладать. Население Грузии где-то 5 млн, например", - отметил Александров.

По его словам, если безвизовый режим Украины со странами ЕС все-таки отменят, то число мигрантов немного сократится. Некоторые из них могут вернуться домой. Однако страны Восточной Европы и Германия уже зависимы от украинских трудовых мигрантов, поэтому они в таком случае будут выдавать еще больше рабочих виз для украинцев. Следовательно, возможная отмена безвиза на трудовой миграции серьезно не отразится.

"В таком случае количество трудовых мигрантов несколько сократится. Это сыграет, возможно, на руку нашему правительству, которое уже два года обещает, что вернет заробитчан домой. Возможно, так они частично и вернутся. Но много стран Европы — Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии, частично Германия, — уже довольно серьезно зависят от украинских трудовых мигрантов. Они будут давать больше рабочих виз и все равно будут приглашать украинцев на работу. И украинцы будут с удовольствием ехать, потому что им выгодно. На трудовой миграции это сильно не отобразится. Отобразится на туристическом потоке, уйдут лоукостеры и так далее. А на работу дороже ездить не станет", - подчеркнул Николай Александров.

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Безвизовый режим Украины с Евросоюзом

В среду, 29 сентября, журналисты Радио Свобода заявили, что они получили в свое распоряжение документ Еврокомиссии, в котором говорится о жалобе Франции, Италии и Германии на граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. Берлин, Париж и Рим призывают рассмотреть возможность отмены безвизового режима с вышеуказанными странами.

Как утверждает издание со ссылкой на документ, албанцы, молдаване, украинцы и сербы используют безвиз для того, чтобы незаконно жить в странах ЕС и необоснованно просить там убежище.

Позже спикер МИД Украины Олег Николенко сказал, что Киев не получал каких-либо сигналов от Еврокомиссии о возможном прекращении безвизового режима.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что информация о возможной потере Украиной безвиза с Евросоюзом не является достоверной.

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Евросоюз заробитчане безвиз новости Украины
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