В Германии признались, есть ли угроза для безвиза Украины с ЕС

Штайнмайер высказался о возможной отмене безвиза / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом. Также он назвал эту новость фейком, говорится в заявлении.

"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишиневе, - ред.). Я получил информацию в Берлине и в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", - заявил президент Германии.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция и Италия заявили о злоупотреблениях безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. В связи с этим некоторые государства Европы инициировали вопрос о возможной отмене безвизового режима с Евросоюзом для третьих стран.

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Напомним, впервые на официальном уровне план действий по безвизовому режиму был согласован на саммите Украина-ЕС в ноябре 2010 года. В течение нескольких лет этот план дорабатывался и модифицировался, и вновь о предоставлении безвизового режима начали говорить после подписания политической части Соглашения об ассоциации в марте 2014 года.

В декабре 2015 года Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все базовые условия для введения безвизового режима.

18 декабря 2015 года Европейская комиссия одобрила положительный отчёт относительно выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.Документ о введении безвизового режима для въезда граждан Украины в Европу вступил в силу в начале июня 2017 года