УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В Германии признались, есть ли угроза для безвиза Украины с ЕС

29 сентября 2021, 18:20

Лидер Германии заверил, что информация СМИ о возможной отмене безвиза для нашей страны является фейком.

Штайнмайер
Штайнмайер высказался о возможной отмене безвиза / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом. Также он назвал эту новость фейком, говорится в заявлении.

"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишиневе, - ред.). Я получил информацию в Берлине и в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", - заявил президент Германии.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция и Италия заявили о злоупотреблениях безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. В связи с этим некоторые государства Европы инициировали вопрос о возможной отмене безвизового режима с Евросоюзом для третьих стран.

Читайте такжеУкраина и Китай подпишут соглашение о безвизе

Напомним, впервые на официальном уровне план действий по безвизовому режиму был согласован на саммите Украина-ЕС в ноябре 2010 года. В течение нескольких лет этот план дорабатывался и модифицировался, и вновь о предоставлении безвизового режима начали говорить после подписания политической части Соглашения об ассоциации в марте 2014 года.

В декабре 2015 года Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все базовые условия для введения безвизового режима.

18 декабря 2015 года Европейская комиссия одобрила положительный отчёт относительно выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.Документ о введении безвизового режима для въезда граждан Украины в Европу вступил в силу в начале июня 2017 года

viber
Евросоюз новости Германии безвиз Франк-Вальтер Штайнмайер новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Германии признались, есть ли угроза для безвиза Украины с ЕС». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делатьПриметы на Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать Воздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к праздникуВоздвижение Креста Господня 2021: поздравления и картинки к празднику Топ-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтингТоп-3 лучших знака Зодиака для супружеской жизни: астролог составил рейтинг Приметы на 29 сентября: что нельзя делать в день ЛюдмилыПриметы на 29 сентября: что нельзя делать в день Людмилы "Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа"Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с Джошуа

Последние новости

18:30

"Дай Бог, чтобы ходил с палочкой!": судья "Танців з зірками" Чмерковский едва не распрощался с танцами

18:20

В Германии признались, есть ли угроза для безвиза Украины с ЕС

17:57

Поддерживал протесты: что известно об убившем сотрудника КГБ айтишнике Андрее Зельцере Видео

17:54

Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба Видео

17:08

Угроза отмены безвиза Украины с ЕС: в Кабмине прояснили ситуацию

Реклама
16:56

Для отмены безвиза с ЕС нет никаких причин: в МИД успокоили украинцев Видео

16:42

В Украине ударят заморозки и налетит похолодание Видео

16:38

В Минздраве назвали сроки поступления в регионы инновационного лекарства от COVID-19 Видео

16:20

"Мне никто не запретит": на Одесчине мальчик убил щенка и не намерен на этом останавливаться

16:17

Глутаргин — отечественный препарат для лечения болезней печени новости компании

16:14

Самые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоять Фото

15:50

Поражает кожу, суставы и сердце: украинцев атакует опасная болезнь Видео

15:35

От 10 до 12 тысяч в сутки: в Минздраве предупредили о резком всплеске коронавируса в Украине

15:33

В НАН назвали области Украины, где ситуация с COVID-19 самая угрожающая Видео

15:26

Тема Крыма – в мировой повестке дня: Украина приняла документ по возвращению полуострова

15:12

До конца 2022 года по программе "Здоровая Украина" построят 10 тысяч спортплощадок во дворах

15:00

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, прибыль или смена места работы Видео

14:57

Кто в Украине чаще всего умирает от COVID-19: Минздрав обнародовал данные Видео

14:45

Чувство безопасности под угрозой: в Польше начались протесты из-за смерти украинского заробитчанина Видео

14:41

1 миллион гривен за вакцинацию: школа на Ивано-Франковщине получит солидное вознаграждение

Реклама
14:34

Украине угрожают отменой безвиза с ЕС: Германия, Франция и Италия устроили "бунт" в Европе – СМИ Видео

14:19

Актеры сериала "Моя улюбленая Страшко" прокомментировали слухи о своем романе

14:09

"На финишной прямой": в Кабмине рассказали, когда отопление появится в домах украинцев Видео

13:52

"Большая стройка" обновит инфраструктуру для формата перевозок "море-железная дорога"

13:50

В Минске сотрудники КГБ убили айтишника: он отстреливался и забрал с собой в могилу силовика Видео

13:32

"Каменских укусила?": подопечная Потапа снялась в эротической фотосессии для Playboy

13:30

Как Украина прозевала сделку России и Венгрии по газу, и какие будут "ягодки"

13:16

Угрозы о "красных линиях" из Кремля: в США сделали заявление по вступлению Украины в НАТО Видео

13:12

"Пытался расставить мне ноги": в поезде "Киев-Львов" чуть не изнасиловали женщину

12:56

Решил заступиться: в Киеве пассажир такси несколькими ударами убил на заправке мужчину Видео

12:27

"Придется создать серьезные проблемы": Кулеба заявил, что Украина не сдастся, и пригрозил РФ ударом Видео

12:23

"Избивали и унижали": Приходько рассказала, как ночевала в подвалах и была на грани жизни и смерти

12:09

Один донор – четыре жизни: в Киеве успешно пересадили сердце 12-летней девочке Видео

11:24

Воровал целыми машинами: в Николаеве морпех продавал арсенал воинской части криминалитету Видео

11:19

К чему снятся дети: толкование известных сонников

11:13

Гроза ФБР, ФСБ и МИ-6: звезда "Следствие ведут экстрасенсы" Лысюк назначен на топ-должность в СБУ

10:59

"Убивать врагов можно и нужно": украинским бойцам разрешили стрелять в ответ по боевикам "ЛДНР" Видео

10:29

Гвинет Пэлтроу отпраздновала 49-летие пикантной фотосессией в ванной

10:27

Борьба за возвращение Крыма и Донбасса: Кулеба объявил о жестких переговорах Зеленского с Путиным Видео

10:07

Госдеп США обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека Видео

Реклама
10:04

Alyona Alyona наконец-то показала бойфренда и рассказала о жизни с ним Видео

09:28

В Украине будет солнечно, но прохладно: прогноз погоды на среду, 29 сентября

09:28

Провал Будапештского меморандума и ядерная угроза из Крыма: Украина в ООН объявила об опасности РФ Видео

09:13

Какой будет погода в октябре 2021: синоптик Укргидрометцентра уточнил прогноз

08:52

Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: служебный роман, испытания судьбы, успех с деньгами Видео

08:45

Украина проспала контракт Венгрии с Газпромом мнение

08:26

Украина – надежная транзитная страна: в ЕС поддержали Киев и сделали заявление по Венгрии и Газпрому Видео

08:23

Коронавирус в Украине 29 сентября: выявлено почти 10 тыс. новых больных, число жертв превысило 200 Видео

08:07

Умер единственный сын Сергея Параджанова

07:31

В октябре курс доллара побьет рекорд - прогноз эксперта Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять