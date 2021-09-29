Угроза отмены безвиза Украины с ЕС: в Кабмине прояснили ситуацию

В Кабмине расценили информацию об отмене безвиза, как инсценировку перед саммитом Украина-ЕС / Фото dpsu.gov.ua

В Кабмине отреагировали на информацию о том, что в ЕС заговорили об отмене безвиза с Украиной . Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что эти сообщения не соответствуют действительности.

"Я расцениваю это, как инсценировку перед саммитом Украина-ЕС. Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция основана на официальном отчете Европейского союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановке безвиза. А он говорит о том, что Украина соответствует безвизовым критериям", - сказала Стефанишина в эфире канала "Украина 24".

Безвиз под угрозой?

Ранее сообщалось, что Германия, Франция и Италия заявили о злоупотреблениях безвизовым режимом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. В связи с этим некоторые государства Европы инициировали вопрос о возможной отмене безвизового режима с Евросоюзом для третьих стран.

Напомним, впервые на официальном уровне план действий по безвизовому режиму был согласован на саммите Украина-ЕС в ноябре 2010 года. В течение нескольких лет этот план дорабатывался и модифицировался, и вновь о предоставлении безвизового режима начали говорить после подписания политической части Соглашения об ассоциации в марте 2014 года.

Читайте такжеДля отмены безвиза с ЕС нет никаких причин: в МИД успокоили украинцевВ декабре 2015 года Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все базовые условия для введения безвизового режима.

18 декабря 2015 года Европейская комиссия одобрила положительный отчёт относительно выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.

Документ о введении безвизового режима для въезда граждан Украины в Европу вступил в силу в начале июня 2017 года