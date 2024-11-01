Уже в 3,3 раза дороже: в Украине резко 'подскочила' стоимость одного овоща

Главное:
- Морковь дорожает из-за повышения торговой активности
- Фермеры продают качественную морковь по 18-25 грн/кг
- Сейчас цена на морковь в 3,3 раза выше, чем в прошлом году
В Украине дорожает морковь из-за повышения торговой активности на рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Отмечается, что, в частности, овощ закупают оптовые компании для длительного хранения и население, которое готовится к зиме.
По словам аналитиков, фермеры отгружают качественную морковь по 18-25 грн/кг ($0,16-0,22/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
В то же время, эксперты отметили, что дорожает только овощ высокого качества.
Сейчас цены на морковь в Украине уже в среднем в 3,3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоит ожидать, что цены на овощ будут расти и в дальнейшем при условии сохранения нынешних темпов сбыта.
Проект EastFruit
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Цены в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что в Украине инфляционные процессы набирают обороты, и ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы. Однако весной 2025 года рост цен начнет постепенно снижаться.
Также известно, что в Украине цены на тепличные огурцы продолжают расти. Это происходит из-за дефицита овощей в стране, поскольку в местных комбинатах предложение огурцов очень ограничено.
Кроме того, в Украине следует ожидать "скачков" цен на продукты - в частности на мясо. Рост цен связан с одновременным повышением налогов, тарифов на топливо и электроэнергию.
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