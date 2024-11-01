Уже в 3,3 раза дороже: в Украине резко 'подскочила' стоимость одного овоща

Дорожает только овощ высокого качества.

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Цены на продукты / коллаж: Главред, фото: pixabay

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Морковь дорожает из-за повышения торговой активности

Фермеры продают качественную морковь по 18-25 грн/кг

Сейчас цена на морковь в 3,3 раза выше, чем в прошлом году

В Украине дорожает морковь из-за повышения торговой активности на рынке. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что, в частности, овощ закупают оптовые компании для длительного хранения и население, которое готовится к зиме.

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По словам аналитиков, фермеры отгружают качественную морковь по 18-25 грн/кг ($0,16-0,22/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время, эксперты отметили, что дорожает только овощ высокого качества.

Сейчас цены на морковь в Украине уже в среднем в 3,3 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, стоит ожидать, что цены на овощ будут расти и в дальнейшем при условии сохранения нынешних темпов сбыта.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что в Украине инфляционные процессы набирают обороты, и ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы. Однако весной 2025 года рост цен начнет постепенно снижаться.

Также известно, что в Украине цены на тепличные огурцы продолжают расти. Это происходит из-за дефицита овощей в стране, поскольку в местных комбинатах предложение огурцов очень ограничено.

Кроме того, в Украине следует ожидать "скачков" цен на продукты - в частности на мясо. Рост цен связан с одновременным повышением налогов, тарифов на топливо и электроэнергию.

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