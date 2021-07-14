В "Метинвесте" рассказали, как внедряют лучшие мировые экологичные практики

Юрий Рыженков / Униан

В "Метинвесте" продолжают внедрять лучшие экологичные мировые практики и технологии на своих предприятиях, компания делает ставку на электросталеплавильные мощности и использование водорода.

Об этом рассказал Юрий Рыженков, CEO Metinvest Holding на международном форуме "Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины".

По его словам, компания изучает возможность строительства единого комплекса для использования технологии прямого восстановления железа (DRI) и его переработки. Будет располагаться этот комплекс, по словам Рыженкова, в одном из городов присутствия компании.

Еще одним направлением является запуск производства DRI-окатышей с высоким содержанием железа на СевГОКе.

Так, в планах группы, как рассказал Рыженков:

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внедрение новых технологических производств в следующие 10 лет, до 2030 года;

существенное снижение выбросов СО2.

Кроме того, "Метинвест" ведет переговоры с потенциальными международными партнерами, чтобы изучить дополнительные возможности декарбонизации.

Также топ-менеджер "Метинвеста" очертил сферу интересов компании: инновационные технологии производства углеродно нейтральной стали; использование и хранение СО2; утилизация промышленных газов; производство топлива; диджитализация производственных процессов и смежные области.

Напомним, что в 2020 году экологические инвестиции "Метинвеста" выросли до $204 млн, на 32%.

В ближайшие годы компания планирует инвестировать более $430 млн в экологические проекты, не включая затраты на поддержание экологического оборудования.