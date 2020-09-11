В Минфине рассказали, сколько Украина заплатит Западу по реструктуризации долгов / УНИАН

Руководитель Министерства финансов Сергей Марченко в деталях рассказал о том, какого размера будут выплаты Украины по ценным бумагам, которые выпустили под руководством Натальи Яресько после реструктуризации внешнего долга Украины в 2015-м.

Об этом сообщает портал Экономическая правда со ссылкой на заявление Марченко на заседании финансового комитета Верховной Рады IX созыва.

По словам чиновника, в 2021-м Минфин выплатит по ценным бумагам 40 млн долларов США, а в случае умеренного роста ВВП к 2040-м выплаты могут достичь 22 млрд долларов США.

"Потенциальные выплаты по государственным деривативам к 2040 году при умеренном росте ВВП могут составить более 22 миллиардов долларов. В связи с этим было принято правительственное решение под грифом "секретно", которым были определены условия совершения сделки", ‒ заявил министр.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

В 2014/2015 годах Украина оказалась на пороге дефолта. Министерство финансов, которым тогда руководила Наталья Яресько, договорилось с западными кредиторами о списании части внешнего долга (тогда он составлял 15 млрд долларов США при золотовалютных резервах НБУ в 12,6 млрд долларов США). Одновременно с этим договором выплаты по другой его части были привязаны к экономическому росту Украины.

Во время тогдашней реструктуризации были списаны 20% от суммы долга (около 3,6 млрд долларов США) и дана отсрочка погашения выпусков гособлигаций на четыре года: с 2015-2023 до 2019-2027 годов. В качестве компенсации были выпущены дополнительные ценные бумаги (так назывыаемые ВВП-варранты) на 3,2 млрд долларов США. Эти бумаги получила большая часть западных кредиторов Украины.Выплаты по ВВП-варрантам будут проводиться в течение 20 лет ‒ до 2040-го.