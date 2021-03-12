В Украине подорожали сигареты - чиновники назвали причину

Из отчета Государственной службы статистики стало ясно, как именно выросли розничные цены на сигареты для украинцев за минувший год и начало нынешнего.
В Украине заметно подорожали сигареты в розничной продаже. Теперь пачка из среднего ценового сегмента стоит на 10 гривен дороже, а табачные изделия класса "премиум" ‒ на 11 гривен за пачку дороже. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы на сайте Государственной службы статистики.
Как сообщают чиновники, подорожание табачных изделий напрямую связано с ростом акциза на торговлю табачными изделиями.
Кроме того, в отчете Госстата видно, как изменились цены на сигареты с января прошлого года по январь нынешнего года:
- Пачка сигарет с фильтром отечественного производителя выросла в цене с 36,38 до 44,40 грн;
- Пачка сигарет с фильтром медиум-класса выросла в цене с 41,41 до 51,55 грн;
- Пачка сигарет с фильтром премиум-класса выросла в цене с 48,41 до 59,19 грн;
- Пачка сигарет без фильтра выросла в цене с 32,61 до 39,35 грн.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
- В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
- До того эксперт Алексей Дорошенко прогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
Автор: Дмитрий Видоменко