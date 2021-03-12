В Украине подорожали сигареты - чиновники назвали причину

Сигареты / УНИАН

В Украине заметно подорожали сигареты в розничной продаже. Теперь пачка из среднего ценового сегмента стоит на 10 гривен дороже, а табачные изделия класса "премиум" ‒ на 11 гривен за пачку дороже. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы на сайте Государственной службы статистики.

Как сообщают чиновники, подорожание табачных изделий напрямую связано с ростом акциза на торговлю табачными изделиями.

Кроме того, в отчете Госстата видно, как изменились цены на сигареты с января прошлого года по январь нынешнего года:

Пачка сигарет с фильтром отечественного производителя выросла в цене с 36,38 до 44,40 грн;

Пачка сигарет с фильтром медиум-класса выросла в цене с 41,41 до 51,55 грн;

Пачка сигарет с фильтром премиум-класса выросла в цене с 48,41 до 59,19 грн;

Пачка сигарет без фильтра выросла в цене с 32,61 до 39,35 грн.

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