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В Украине повысят пенсии другим: будет ли большой прибавка

Дмитрий Видоменко
5 декабря 2023, 10:02
В Украине в 2024-м, в марте, проведут плановую индексаций пенсий. При этом для этого могут использовать новую формулу расчета.
Пожилой, пенсия
Кабинету министров придется представить законопроект о пересчете пенсий профильному комитету Рады / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в 2024-м, в марте, проведут плановую индексаций пенсий. При этом для этого могут использовать новую формулу расчета. В Минсоце формулу еще не представили. Как сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на экспертов, по всей вероятности, Кабинету министров придется представить соответствующий законопроект профильному комитету Рады.

Однако соответствующий документ пока не был зарегистрирован в парламенте. Если же сохранится нынешняя система повышения, то размер пенсий в среднем могут в марте увеличить на 15,2%. Точная цифра на данный момент неизвестна, потому что для этого Пенсионный фонд должен подсчитать средний размер зарплаты, с которой уплачены взносы, за последние три года. Также должны подсчитать статистику уровня инфляции.

К примеру, если размер вашей расчетной пенсии составляет 5 тысяч грн, то после индексации в марте следующего года ее размер увеличится до 5760 грн. Но это произойдет только в том случае, если формулу индексации не изменят.

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Пока, судя по озвученным ранее заявлениям Минсоцполитики, введут помесячную оценку стажа. Зарплату за каждый месяц будут сравнивать со средней зарплатой по стране. В результате оценки каждого пенсионера будут переведены в баллы. Чем дольше работал и чем больше зарабатывал, тем больше будет пенсия. Вместе с тем более достойного повышения можно будет ожидать и в следующем году.

Индексация пенсий

Индексация всех без исключения выплат произошла 1 марта 2023 года. Тогда пенсия вырастет у подавляющего большинства пенсионеров. Однако есть и те, у кого она снизится, например, у бывших чиновников.

К слову, в Украине часть пенсионеров имеют право на доплату к пенсии ‒ по возрасту. Их ежемесячный размер составляет от 300 до 570 грн. Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению № 168 Кабинета министров Украины от 24 февраля 2023 года, возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, которые достигли 70 лет (а за каждые пять последующих лет эти надбавки увеличиваются).

Также в Украине людям, которые пострадали от аварии на ЧАЭС и ликвидаторам трагедии положены в дополнение к основной государственной пенсии еще и дополнительные выплаты. Об этом говорится в пояснении Пенсионного фонда Украины (ПФУ). По словам чиновников, размер помощи зависит от категории пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

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пенсии выплаты пенсии Минсоцполитика
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