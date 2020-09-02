В Украине станет на одну монету меньше: что придумали в НБУ

Монеты / УНИАН

Руководство Национального банка Украины (НБУ) выводит из обращения монету номиналом в 25 копеек. Она перестанет быть платежным средством с 1 октября 2020 года.

Об этом заявил на брифинге в среду, 2 сентября 2020 года, заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, вплоть до 2023 года монеты номиналом в 25 копеек можно будет сдать в банки. Изъятие и обращение таких монет связано с политикой Нацбанка, которое предусматривает замену банкнот мелких номиналов монетами. Это обеспечит экономию, поскольку монеты служат в 10-20 раз дольше, чем купюры.

По словам директора Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, которые были введены в обращение до 2003 года, перестанут быть платежным средством в Украине почти через месяц ‒ с 01 октября 2020 года.

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Напомним, ранее, 3 июня 2020 года, Национальный банк Украины ввел в оборот новые монеты номиналом в 10 гривен. Ее диаметр составляет 23,5 миллиметра, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.