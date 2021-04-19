За что отнимут субсидии: в Украине вводятся новые правила

Новые правила приурочены к дате переназначения помощи на следующий год – эта процедура стартует 1 мая.
Правительство установило ряд новых ограничений при оформлении субсидий. Новые правила приурочены к дате переназначения помощи на следующий год – эта процедура стартует 1 мая.
В частности, на помощь от государства при оплате коммуналки не стоит рассчитывать тем, кто в течение года позволил себе покупку на сумму более 50 тысяч гривен.
Как рассказал в эфире телеканала Интер заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, также не стоит рассчитывать на субсидии владельцам двух жилых помещений. В список отказников будут вносить и владельцев двух автомобилей.
Музыченко прогнозировал, что количество получателей субсидий в Украине благодаря внедрению новых ограничений сократится на несколько процентов.
Субсидии в Украине: новости
- В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
- До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.
Автор: Диана Беловодская