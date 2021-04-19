За что отнимут субсидии: в Украине вводятся новые правила

Новые правила получения субсидий в Украине: за что лишат денег / УНИАН

Правительство установило ряд новых ограничений при оформлении субсидий. Новые правила приурочены к дате переназначения помощи на следующий год – эта процедура стартует 1 мая.

В частности, на помощь от государства при оплате коммуналки не стоит рассчитывать тем, кто в течение года позволил себе покупку на сумму более 50 тысяч гривен.

Как рассказал в эфире телеканала Интер заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, также не стоит рассчитывать на субсидии владельцам двух жилых помещений. В список отказников будут вносить и владельцев двух автомобилей.

Музыченко прогнозировал, что количество получателей субсидий в Украине благодаря внедрению новых ограничений сократится на несколько процентов.

Субсидии в Украине: новости