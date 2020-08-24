Запрет маршруток в Украине: как и по какой цене украинцам добираться на работу

Запрет маршруток в Украине - цена проезда, альтернативы / УНИАН

Маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить – в рамках реформы общественного транспорта. Их заменят другими видами транспорта, рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Запрет маршруток в Украине – сроки

Это будет постепенный процесс, заверил министр. Убирать маршрутки будут лишь после того, как на их место на дороги выйдут новые автобусы и электробусы, а также троллейбусы.

Читайте также"Я тебя ударю": в Одессе мужчина избил беременную в маршруткеПри этом Криклий признает, что альтернатива маршруткам – те же троллейбусы – будет ездить медленнее. Это компенсируется более высоким уровнем безопасности проезда, пояснил он.

Запрет маршруток в Украине – тарифы на проезд

Тарифы на проезд в общественном пассажирском транспорте пока что остаются на прежнем уровне. Пока что речь о повышении цен не идет.

Но есть и небольшой нюанс: Криклий сам признает, что решение о повышении проезда в транспорте принимают местное руководство и частный перевозчик. То есть после закупки новых автобусов, электробусов и троллейбусов перевозчики вполне могут вспомнить о своей "рентабельности" и повысить цены.

Ранее сообщалось, что в Украине изменятся правила работы службы такси. Чиновники подготовили соответствующий законопроект.