Журналист раскрыл отношение Кремля к Зеленскому

В Кремле Владимира Зеленского считают Макроном-2, сообщил журналист / Reuters

Российский журналист Алексей Венедиктов считает, что в Кремле кандидата в президенты на выборах 2019 и шоумена Владимира Зеленского считают мальчика, которого обведут вокруг пальца — вторым французским лидером Эммануэлем Макроном.

Для Кремля кандидат в президенты и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — второй президент США Дональд Трамп, "взбалмошная, но имеем опыт договариваться", написал аналитик в Twitter.

По мнению Венедиктова, президент Украины и кандидат на этот пост на выборах 2019 Петр Порошенко для Кремля — вражина.

"Зеленский для Кремля — такой мальчик, которого обведем вокруг пальца — Макрон-2. Тимошенко — такой Трамп-2… Порошенко — Хиллари-2 (экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон — Ред.)", — сообщил журналист.

В Кремле Владимира Зеленского считают Макроном-2, сообщил журналист / Скриншот с twitter.com/aavst

Напомним, Киевский международный институт социологии с 14 по 22 марта провел опрос и выяснил, что в президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский, на втором месте находится Петр Порошенко, а третье место занимает Юлия Тимошенко.

Справка. В Украине 31 декабря 2018 года началась президентская кампания. Предвыборная агитация кандидатам разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта.

В январе партия "Слуга народа" провела свой первый съезд и приняла решение выдвинуть Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Позже Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Зеленского кандидатом в главы государства.

Всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата на пост президента — это рекордное количество. Позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке.

ЦИК должен установить результаты выборов до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).