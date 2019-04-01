Зеленский после победы продолжит евроатлантический курс Украины – Politico

1 апреля 2019, 13:13

Население очень антироссийское, поэтому будет преемственность внешнеполитического курса страны.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Комик Владимир Зеленский стал лидером в первом туре президентских выборов 2019, обскакав действующего президента Петра Порошенко. Президентская гонка перевернула украинскую политику, но прозападное направление страны вряд ли изменится. Об этом идет речь в материале Politico, перевод которого публикует Главред.

Порошенко назвал свое второе место "тяжелым уроком", а Зеленский излучал радость, но предупредил, что кампания еще не закончена. Теперь украинцы должны сделать выбор во втором туре между статус-кво и неизвестным.

Читайте такжеРезультат Зеленского в первом туре – это приговор украинской власти – The New York TimesВопрос о том, обладает ли 41-летний актер навыками руководства страной с населением более 40 миллионов человек, сталкивается со сложным комплексом внутренних и внешних политических проблем - от войны против сепаратистов до повальной коррупции и экономических неурядиц.

Политические позиции Зеленского остаются в значительной степени неизвестными, за исключением обещания провести крайне необходимые реформы. Во время кампании он избегал интервью с журналистам,  а также отказался участвовать в телевизионных дебатах с Порошенко и Тимошенко.

Несмотря на его победный финиш в воскресенье, многие украинцы сомневаются в квалификации комика. Эти опасения частично помогли Порошенко пробиться во второй тур. И именно их действующий президент, скорее всего, будет использовать в дальнейшей борьбе.

Читайте такжеВыборы 2019: у Порошенко подсчитали, сколько украинцев поддержали ЗеленскогоЕще один важный фактор этих выборов - социальные сети. По словам соучредителя StopFake Евгения Федченко, наблюдатели заметили смещение российской тактики влияния на выборы с телевидения на социальные сети во время президентской кампании. "Социальные сети очень важны на этих выборах, чего не было на предыдущих", - сказал он.

Сторонники Порошенко опасаются, что Тимошенко во втором туре поддержит Зеленского, что даст ему огромный толчок для победы. Некоторые обозреватели предсказывают, что Тимошенко попросит  Зеленского, поддержать ее выдвижение на пост премьер-министра после парламентских выборов в октябре. В воскресенье Зеленский опроверг сообщения о том, что достиг каких-либо договоренностей с Тимошенко или другими проигравшими кандидатами в первом туре.

Чтобы одолеть Порошенко, Зеленскому также, вероятно, придется проявить больше смелости, взаимодействуя с критичными журналистами или соглашаясь на дебаты.

Читайте также"Кот в мешке": от чего будет зависеть победа Зеленского во втором туре выборовНо главное то, что кто бы из кандидатов не победил во втором туре, он вряд ли отклонится от нынешнего курса Украины по внешней политике. При Порошенко страна закрепила свою западную ориентацию в конституции, делая радикальный сдвиг назад очень затруднительным, если не невозможным. Некоторые комментаторы полагают, что русскоязычный Зеленский более готов пойти на уступки, чтобы положить конец войне с Россией, но большинство экспертов отвергают такие прогнозы.

"Вряд ли мы увидим какие-либо отклонения от внешней политики последних четырех лет", - говорит Сергей Корсунский, директор Украинской дипломатической академии и бывший посол. – Население очень антироссийское, поэтому будет преемственность внешнего курса".

В настоящее время стремление Украины вступить в НАТО или Европейский союз кажется недостижимым, независимо от того, кто победит во втором туре. "Несмотря на нынешний комплекс проблем, с которыми сталкивается Украина, не должно быть никаких сомнений в демократическом пути развития страны, – заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко. – Самое худшее позади, - сказал он, добавив, что Украина будет приглашена в НАТО в ближайшие 5 лет".

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