Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского

Ирина Геращенко / Главред

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко отреагировала на восемь требований, ранее выдвинутых командой Зеленского к президенту Украины Петру Порошенко.

"Штаб Зеленского обратился к президенту Порошенко с требованием немедленно отменить е-декларирование для общественных активистов. Напомню зе-команде (поскольку Зе-кандидат на концертах) - изменения в законы принимает Верховная Рада, а не президент. Президент Порошенко еще полтора года назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене е-декларирования для активистов. Рада эти голосования успешно провалила", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, команда Порошенко в парламенте голосовала за оба законопроекта, а члены партии "Укроп", которые поддерживают Зеленского не голосовали ни за один.

"Не хочу вас огорчать, зе-команда, но такая же смешная ситуация и за голосование в первом чтении законопроекта о выборах в парламент. Начните с себя и призовите своих депутатов - фанов и критиков П голосовать ЗА, а не зе", - отметила Геращенко.

Напомним, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского выдвинула 8 требований к действующему главе государства Петру Порошенко, которые он должен выполнить до истечения срока своих полномочий.