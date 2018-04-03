Рада провалила законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров

3 апреля 2018, 14:26

Народные депутаты отказались поддержать законопроект в первом чтении.

ВР не поддержала президентский законопроект

Во вторник, 3 апреля, Верховная Рада не поддержала президентский законопроект, который касается е-декларирования для активистов-антикоррупционеров и отклонила законопроект, внесенный фракцией ВО "Батькивщина" по этому же вопросу.

Народные депутаты отказались поддержать в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи" (регистрационный номер 6674), внесенный президентом Украины Петром Порошенко. За это решение проголосовали 157 народных депутатов (при необходимом минимуме - 226).

Этим законопроектом предусматривалось исключить обязанность подавать декларацию общественными активистами, физическими лицами, получающими средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции. В то же время им предусматривался обязанность общественного объединения в определенных законом случаях обеспечивать обнародование информации о финансировании его деятельности. Вносятся изменения в закон "Об общественных объединениях", которыми предусмотрено, что общественное объединение, общий годовой доход которого превышает 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января отчетного года, обязано обнародовать ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, на своем сайте (при наличии) и представить для публикации на официальном веб-портале центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику, по форме и в порядке, утверждаемим Кабинетом Министров Украины, годовой финансовый отчет о деятельности.

Также ВР не поддержала в первом чтении проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" об особенностях финансового контроля отдельных категорий лиц" (регистрационный номер 6271), внесенный фракцией "Батькивщина". За данное решение проголосовали 156 народных депутатов Украины.

Проектом закона предлагалось установить, что действие закона "О предотвращении коррупции" не распространяется на гражданских активистов, лиц, получающих денежные средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или иной, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц или любым иным способом, предусмотренным соответствующей программой (проектом).

ВР не поддержала решение отправить законопроекты на доработку в комитет и авторам законодательной инициативы, поэтому законопроекты считаются отклоненными.

Кроме того, позднее Рада отказалась включить в повестку дня четыре законопроекта относительно е-декларирования для общественных активистов, занимающихся антикоррупционной деятельностью.

После отклонения депутатского и президентского законопроектов о декларировании, председатель Верховной Рады Андрей Парубий вновь попытался поставить на голосование вопрос о включении в повестку дня сессии и рассмотрение сегодня законопроектов лидера фракции "Блока Петра Порошенко" Артура Герасимова и депутата от "БПП" Сергея Лещенко (№8120 и №8120-1), которыми предлагается отсрочить представление е-деклараций антикоррупционерами, а также еще два депутатских законопроекта, одним из авторов которого является Парубий.

Спикер несколько раз ставил на голосование вопрос о включении в повестку дня этих законопроектов, но депутаты не поддержали эти предложения.

Напомним, в марте 2017 года Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц", в соответствии с которым субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч.1 ст.3 Закона "О предотвращении коррупции", — антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года представить первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали "шагом назад" поправки в закон о е-декларировании.

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Рада законопроект голосование е-декларирование
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