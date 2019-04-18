Предвыборные дебаты: Аласания рассказал, о чем договорились штабы кандидатов

Состоялись переговоры представителей кандидатов в президенты в МВД / Главред

Во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК Олимпийский установят две сцены, при этом также будет два телесигнала, сообщил глава правления НОТУ Зураб Аласания.

Говоря о результатах переговоров представителей кандидатов в президенты в МВД, он подчеркнул, что штабы кандидатов договорились о том, что "трибуны делят не вдоль, а поперек, символику партий не используют, артистов с песнями запускают по очереди, билеты делят пополам и распространяют каждый свои, время начала концертов -16:00, время начала "дебатов" - 19:00".

По его словам, мероприятие состоится 19-го апреля между 19:00 и 20:00. Вместе с тем он отметил, что запланированное действо не является дебатами, при этом и Суспільне не будет участвовать в его организации.

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"Суспільне продолжает придерживаться закона и здравого смысла: содержательные дебаты должны состояться в студии НОТУ 19-го апреля во временном промежутке от 20:00 до 21:00 (если иное не будет решено Центральной Избирательной Комиссией)", - написал Аласания в Facebook.

Он также подчеркнул, что штабам кандидатов не удалось договориться о количестве вопросов (по три или по четыре), кто будет ведущим(и). сколько будет ПТС (одна или две), отдавать ли одну трансляцию всем каналам, или каждый штаб ведет свою съемку и отдает своим каналам.

Он добавил, что из штаба Порошенко участие в переговорах принимали Ковальчук, Герасимов, Семенов, из штаба Зеленского - Богдан, Шефир, Тимошенко.

Напомним, ранее социологи рассказали, сколько украинцев желают дебатов между Зеленским и Порошенко.