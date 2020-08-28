Выборы на носу: эксперт рассказал, с какими трудностями столкнулась власть

Местные выборы 2020 - кого выбираем: получится ли запретить ОПЗЖ и Партию Шария / Reuters

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что надо принять специальный закон, который запретит принимать участие в предстоящих местных выборах 25 октября определенным лицам. В частности, предлагается запретить включать в избирательные списки людей, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также тех, у кого есть гражданство других государств.

"Однако вряд ли это заявление повлечет за собой какие-то последствия. Прежде всего, потому что Иван Баканов, как и СБУ в целом, не имеет права законодательной инициативы. Говорить и предлагать он, конечно, может все, что угодно, это его личное мнение", – рассказал глава Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фесенко в комментарии Главреду.

Читайте такжеХитрый жук: астролог рассказал, что скрывает ШарийПо его словам, если у него есть подозрения, что ОПЗЖ или Партия Шария действуют в интересах России, то он как руководитель СБУ "должен дать приказ своим подчиненным, чтобы они обнаружили факты таких связей и дальше действовать по закону".

Он добавил, что в этом вопросе необязательно действовать через Верховную Раду – хватит и инструментов, которые уже есть у спецслужбы.

"Во-вторых, это не имеет перспективы еще и потому, что уже через несколько дней стартует избирательная кампания, в ходе которой менять избирательное законодательство нельзя. Хотя раньше были такие случаи – например, так происходило в 2010 году, когда законодательство изменили в интересах Виктора Януковича", – уточнил Фесенко.

Как сообщалось, если бы досрочные парламентские выборы прошли в середине августа 2020 года, победу получили бы четыре политические силы. При этом президентская партия Слуга народа, несмотря на падение своих рейтингов, остается единоличным лидером электоральных симпатий.