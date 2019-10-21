Модный огненный маникюр – самый яркий осенний маникюр с огнем - 30 фото

Женщины очень часто вкладывают в маникюр особый смысл, демонстрируя свое настроение и даже намерения.

В частности, маникюр с огнем – это не только акцент на яркие ногти.

Известно, что огонь символизирует эмоциональный взлет, приток жизненных сил, успешность, страсть.

Нейл-стилисты говорят, что маникюр с огнем пользуется огромным спросом среди уверенных в себе женщин, которые способны зажигать и вести за собой людей.

В сезоне осень 2019 огненный дизайн ногтей особенно актуален, ведь самые подходящие цвет для огненного маникюра – цвета осени - ярко-желтый, красный, оранжевый, темно-розовый.

Модный маникюр огонь: красивые идеи дизайна

Классический огненный маникюр – это языки пламени, искры, прорисовка костра на ноготках. Идеальный фон – черный, бордовый или темно-красный лак, при этом пламя и искры рисуют более светлыми лаками.

Модный маникюр с огнем / Instagram

Модный огненный маникюр – это плавный переход цветов от темного к светлому или наоборот плюс клетка. Маникюр с огнем градиент и клетка – это безумно привлекательный и стильный вариант маникюра.

Модный маникюр с огнем / Instagram

Креативный огненный маникюр – это использование для прорисовки пламени совершенно нетипичного для данной стихии спектра цветов, например, зеленого или фиолетового.

Модный маникюр с огнем / Instagram

Главред собрал красивые идеи дизайна ногтей с огнем из Инстаграм.

Читайте такжеКрасивый осенний маникюр на Хэллоуин 2019: модные идеи дизайна, 33 фотоНапомним, ранее сообщалось, красивый осенний маникюр – это ногти коричневого цвета и всех его оттенков. Коричневый маникюр отлично подходит для ногтей любой длины и формы. Главное, подобрать удачный рисунок.