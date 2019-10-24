Модный фиолетовый маникюр: с глиттером, френч, лунный маникюр и омбре - фото

Фиолетовый цвет стал самым модным в 2019 году, поэтому вполне логично, что цвет, который символизирует единство противоположностей, стал востребованным и в нейл-арте.

Фиолетовый маникюр подарит образу нотки загадочности и шика.

Красивый фиолетовый маникюр выглядит утонченно, при этом он создает ощущение чистоты и женственности.

В 2019 году в моде все оттенки фиолетового, поэтому можно смело экспериментировать и комбинировать цвета.

Правда, нейл-стилисты говорят, что фиолетовый маникюр любит светлую кожу, поэтому не советуют выбирать его тем, кто загорел или у кого от природы смуглая кожа.

При этом длина ногтей, их форма – роли вообще не играют. Фиолетовый цвет – роскошный, и выгодно подчеркнет красоту ваших рук.

Модный фиолетовый маникюр с глиттером

Фиолетовый маникюр с глиттером того же оттенка создаст невероятный эффект маленького чуда на ногтях.

Красиво смотрится фиолетовый маникюр с глиттером серебристого цвета - попробуйте, глаз не оторвать от такой красоты.

Модный фиолетовый маникюр глиттер / Instagram

Фиолетовый маникюр омбре

Если душа требует нежности, фиолетовый маникюр омбре вам ее создаст. Безумно нежные, бесподобные ногти подойдут под любой образ, и даже в самый хмурый день поднимут настроение.

Модный фиолетовый маникюр омбре / Instagram

Фиолетовый французский маникюр

Французский маникюр в 2019 году переживает настоящую революцию, ведь его варианты давно вышли за грани привычного френча. Фиолетовый лак может стать как основой для французского маникюра, так и подчеркнуть красоту кончиков ногтей.

Модный фиолетовый французский маникюр / Instagram

Фиолетовый лунный маникюр

Лунный маникюр активно вырывается в лидеры дизайна ногтей в 2019 году. Суть его в том, что нужно как бы "вырезать" лунку на ноготке — обвести ее по контуру и оставить бесцветной, а остальную часть ногтя покрасить в любимый фиолетовый цвет.

При этом, учитывая огромный выбор оттенков фиолетового лака, можно лунку сделать более светлым лаком, а остальную часть ноготка- более темным. Получится шикарно и незабываемо.

Модный фиолетовый лунный маникюр / Instagram

Главред собрал модные идеи фиолетового маникюра из Инстаграм.

Читайте такжеКрасивый маникюр на осень: модный маникюр омбре и градиент - 35 фотоНапомним, ранее сообщалось, модный маникюр кошачий глаз – это невероятные переливы, сияние и волшебство на ногтях. Кошачий глаз, по словам нейл-дизайнеров, уже несколько сезонов к ряду находится на олимпе модных вариантов маникюра. А полюбили женщины маникюр кошачий глаз за его универсальность – яркие ногти разнообразят любой повседневный образ и подчеркнут красоту вечернего платья.