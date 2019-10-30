Лунный маникюр, суть которого в окрашивании, или наоборот, не окрашивании лунки, или же полумесяца, у основания ногтя, - из разряда неумирающей классики.

При этом лунный маникюр всегда выглядит ультрамодно и смело, а благодаря неугомонным нейл-стилистам, модницы всегда могут рассчитывать на то, что им будет чем удивить мир.

Осенний лунный маникюр 2019 – это разнообразие оттенков и вкрапление неожиданных элементов в дизайн ногтей.

Красивый лунный маникюр гармонично смотрится на коротких, средних и длинных ногтях любой формы.

Лунный маникюр на французском маникюре

Красивый полумесяц отлично дополняет французский маникюр. Лунный маникюр в сочетании с модным разноцветным френчем – волшебная смесь, которая запомнится надолго. Такой вид маникюра выглядит очень естественно, нежно и неповторимо.

Лунный маникюр с треугольниками

Мода не стоит на месте, поэтому в 2019 году полумесяц на ноготке внезапно заменили треугольником. Лунный маникюр с треугольником выглядит сногсшибательно. При этом треугольник может быть прозрачным, блестящим или цветным.

Иногда треугольник – отдельный элемент, который украшают крассический маниюр. Получается роскошно и безумно красиво.

Лунный маникюр с контуром

Красиво выглядит такой вариант лунного маникюра, когда лунка не закрашивается, а только крохотными точками выделяется лунка.

Еще один вариант – вместо точек провести тонкую линию, которая образует у основания ногтя полумесяц. Отметим, такой маникюр – очень нежный, ненавящивый, и подойдет под любой образ.

Руффиан маникюр

Одним из вариантов лунного маникюра стал маникюр руффиан. Суть его в том, что полумесяц у основания ногтя рисуется в обратную сторону. Еще такой маникюр называют – обратный французский маникюр.

Кстати, руффиан маникюр – это и тоненькая лунка, оформленная украшениями или блеском.

Руффиан маникюр – очень симпатичный, раскрывает огромнео поле для фантазии, благодаря чему он очень нравится женщинам.

Главред собрал красивые идеи лунного маникюра из Instagram.

Читайте такжеСерый маникюр – модный серо-розовый френч, мраморный маникюр и матовые ногти - фотоНапомним, ранее сообщалось, золотой маникюр, вопреки невероятному сиянию, довольно универсальный, и при умелом нейл-арте отлично впишется в повседневный образ. Для тех, кто не хочет мерцать, словно елочная игрушка, нейл-стилисты советуют добавлять только золотые штрихи в маникюр. Скажем, френч с вкраплением золота выглядит скромно, очень стильно, со вкусом, и в то же время вас вряд ли кто-то упрекнет в дурновкусии.