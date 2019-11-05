Модный оранжевый маникюр – великолепный френч, абстракция и огненный маникюр - фото

Осень пока не собирается передавать бразды правления зиме, поэтому осенний маникюр все еще актуален и востребован, и нужно успеть насладиться им.

Оранжевый маникюр – само отражение осени, он ее настроение и дыхание.

При этом следует знать, что оранжевый – это цвет неги, духовного просветления, который может втянуть вас в заоблачные дали бытия.

Отметим, оранжевый маникюр в сезоне осень 2019 - это все оттенки оранжевого – более сотни тонов (в палитре Пантон), светлых и темных, ярких и тусклых, с розовыми, желтыми, коричневыми и красными подтонами. Именно поэтому одним из самых удачных вариантов маникюра является градиент – скажем, пять оттенков оранжевого, и каждый ноготок получает свой особенный цвет.

Оранжевый маникюр более повседневный, при этом нейл-дизайнеры разработали немало идей для изысканного оранжевого маникюра для вечера.

И еще важно вот что: оранжевый цвет – очень яркий и самодостаточный, поэтому не очень хорошо "соседствует" с другими цветами. Белый – да, черный – ок, бежевый – вполне, и зеленый – иногда. Остальные – исключение из правил.

Модный оранжевый маникюр осень 2019: идеи дизайна

Стильный оранжевый маникюр – это приглушенный вариант за счет одного-двух белых ноготков с рисунком – абстракцией, цветами или листочками. Выглядит роскошно, ярко, и в то же время не сильное утомляет, ведь глазу есть, за что "зацепиться".

Оранжевый лак красиво смотрится как элемент французского маникюра. Модный лунный маникюр, когда у основания ноготка оставляют прозрачный полумесяц, или заполняют его контрастным цветом – тоже придаст ногтям роскошный вид.

Огненный маникюр в сочетании с оранжевыми ноготками – очень смелое решение, которое подарит внутреннюю силу и крылья для достижения целей. Такой маникюр в последнее время часто дополняют ноготком в черно-белую клетку – получается сногсшибательно.

Иногда оранжевый маникюр разбавляют леопардовым принтом, фольгой и стразами. Если в меру, аккуратно и со вкусом сделало – то почему бы и нет. Но все же яркий оранжевый лучше не перегружать.

Красиво смотрится модный в 2019 году матовый оранжевый маникюр – этот бархатный вариант заслуживает особого внимание.

Главред собрал самые новые идеи дизайна оранжевого маникюра из Инстаграм.

Читайте такжеМаникюр марсала – самый модный маникюр осень-зима 2019-2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, горчичный маникюр идеально подойдет под любой повседневной образ, но самое главное – он визуально подарит ощущение радости и такого желанного в холодные деньки тепла.