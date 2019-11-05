  1. Главная
  3. Мода и красота

Модный оранжевый маникюр – великолепный френч, абстракция и огненный маникюр - фото

5 ноября 2019, 04:05

Стильный оранжевый маникюр – это приглушенный вариант за счет одного-двух белых ноготков с рисунком – абстракцией, цветами или листочками.

  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram
  • Оранжевый маникюр Instagram

Осень пока не собирается передавать бразды правления зиме, поэтому осенний маникюр все еще актуален и востребован, и нужно успеть насладиться им.

Оранжевый маникюр – само отражение осени, он ее настроение и дыхание.

При этом следует знать, что оранжевый – это цвет неги, духовного просветления, который может втянуть вас в заоблачные дали бытия.

Отметим, оранжевый маникюр в сезоне осень 2019 - это все оттенки оранжевого – более сотни тонов (в палитре Пантон), светлых и темных, ярких и тусклых, с розовыми, желтыми, коричневыми и красными подтонами. Именно поэтому одним из самых удачных вариантов маникюра является градиент – скажем, пять оттенков оранжевого, и каждый ноготок получает свой особенный цвет.

Оранжевый маникюр более повседневный, при этом нейл-дизайнеры разработали немало идей для изысканного оранжевого маникюра для вечера.

И еще важно вот что: оранжевый цвет – очень яркий и самодостаточный, поэтому не очень хорошо "соседствует" с другими цветами. Белый – да, черный – ок, бежевый – вполне, и зеленый – иногда. Остальные – исключение из правил.

Модный оранжевый маникюр осень 2019: идеи дизайна

Стильный оранжевый маникюр – это приглушенный вариант за счет одного-двух белых ноготков с рисунком – абстракцией, цветами или листочками. Выглядит роскошно, ярко, и в то же время не сильное утомляет, ведь глазу есть, за что "зацепиться".

Оранжевый лак красиво смотрится как элемент французского маникюра. Модный лунный маникюр, когда у основания ноготка оставляют прозрачный полумесяц, или заполняют его контрастным цветом – тоже придаст ногтям роскошный вид.

Огненный маникюр в сочетании с оранжевыми ноготками – очень смелое решение, которое подарит внутреннюю силу и крылья для достижения целей. Такой маникюр в последнее время часто дополняют ноготком в черно-белую клетку – получается сногсшибательно.

Иногда оранжевый маникюр разбавляют леопардовым принтом, фольгой и стразами. Если в меру, аккуратно и со вкусом сделало – то почему бы и нет. Но все же яркий оранжевый лучше не перегружать.

Красиво смотрится модный в 2019 году матовый оранжевый маникюр – этот бархатный вариант заслуживает особого внимание.

Главред собрал самые новые идеи дизайна оранжевого маникюра из Инстаграм.

Читайте такжеМаникюр марсала – самый модный маникюр осень-зима 2019-2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, горчичный маникюр идеально подойдет под любой повседневной образ, но самое главное – он визуально подарит ощущение радости и такого желанного в холодные деньки тепла.

французский маникюр осенний маникюр огненный маникюр лунный маникюр оранжевый маникюр
Сейчас вы просматриваете новость «Модный оранжевый маникюр – великолепный френч, абстракция и огненный маникюр - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:38
ГТС Украины купит Газпром: эксперт озвучил наихудший сценарий
04:05
Модный оранжевый маникюр – великолепный френч, абстракция и огненный маникюр - фото Фото
03:47
Астролог указал на самое блестящее время в ноябре 2019
03:19
Украине грозят землетрясения: что делать во время и после землетрясения
03:01
Криклий рассказал правду о влиянии Авакова на Кабмин
02:35
Снесло порывом ветра: в Николаеве конструкция для полумарафона упала прямо на людей, есть пострадавшие
02:16
Сертификаты на еду: в Витебске посетители "взяли штурмом" кафе Видео
01:56
Свитолина поднялась в рейтинге WTA
01:36
Показалось, что оскорбила: в Одессе пьяный парень пырнул ножом 18-летнюю девушку
01:17
В Мариуполе мужчина устроил "голый перформанс": видео 18+
00:59
Под Киевом пьяный неадекват жестоко расправился с бомжом: видео 18+ Видео
00:40
Бой Уайлдер-Фьюри состоится: президент WBC анонсировал поединок Видео
00:13
5 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Яков день и ночь Гая Фокса Видео
04 ноября, понедельник
23:53
В ООС во время несения службы внезапно умер майор полиции
23:31
Нейросеть научили говорить голосом Путина, необычное видео Видео
23:12
"Мадам, у вас сосок видно": Каминская завела сеть фото без белья
22:45
Может вызвать имунную амнезию: Супрун предупредила о новой опасности кори
22:30
Раскрыты последние слова Кати Гандзюк Видео
22:20
Землетрясение в Украине 2019: сейсмологи вынесли приговор Видео
22:02
Зеленский пообещал найти и наказать заказчиков Гандзюк Видео
21:40
Сидоренки-Сидоренки 9 и 10 серия смотреть онлайн 04-11-2019 Видео
21:39
"Это не помешало Европе": Юнкер обьяснился за поцелуй с Путиным
21:30
New York Times раскрыло, как Порошенко умасливал Трампа за счет бюджета Видео
20:57
В Виннице водитель BMW накинулся на пешехода за замечание Видео
20:42
Гороскоп на завтра: кому 5 ноября 2019 ждать признания в любви
20:40
Украина следом за ЕС долбанула РФ санкциями: кто присоединился к удару Видео
20:24
В Канаде назначили нового посла в Украине
19:56
"Трудно быть долбо*бом": Гарик Харламов обложил матом поклонников
19:03
Модные мужские стрижки 2020: стрижка кроп, фокс хоук и стрижка Месси - фото Фото
18:38
В Дрездене владелец бара выдворил "Путина"
18:17
В Украине избрали нового главу НКРЭКУ
18:00
В Херсоне школьники на улице устроили стрельбу: подросток госпитализирован
17:52
"Орал до хрипоты": раскрыто жесткое требование помощника Путина к "властям ДНР"
17:43
"Корочку УБД имеет и награду За садизм": капитан Нацгвадии безбожно избил соседа под Киевом - видео Видео
17:22
"Питерский гопник из подворотни": Путин снова опозорился нелепым поведением Видео
17:21
Хабиб сразится с Фергюсоном: президент UFC назвал предварительные даты
17:10
"Бросили меня под танк, не морозьтесь": переписку скандальной Федины и Герасимова слили в Сеть
17:05
Шаман раскрыл причину рака у Анастасии Заворотнюк
16:42
Каникулы продолжаются: на Харьковщине из-за холодных батарей дети сидят дома
16:41
Линдеманн с порноактрисой попался на горячем Фото
16:27
У Maruv объяснили получение российской награды
16:25
Во ВКонтакте не работает: что делать Видео
16:15
Убийство 14-летней девочки: подозреваемый рассказал шокирующие детали трагедии Видео
15:45
Срыв отвода войск в Петровском: в МИД Украины назвали причину
15:45
Хавбек Тоттенхэма нанес ужасную травму сопернику и расплакался Видео
15:33
В штабе ООС назвали новую дату разведения сил в Петровском
15:28
"В попу язычком": Волочкова пристроилась на коленках перед Пугачевой Видео
15:15
Зеленский сменил губернатора Черкащины: должность получил бывший сотрудник СБУ
15:02
Франков наехал на Степаненко за слова в адрес арбитра матча с Динамо
15:01
"Баланс в отношениях": Газпром отказался поставлять газ Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять