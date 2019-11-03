Горчичный маникюр – модный желтый маникюр ноябрь 2019: новинки, фотогалерея

Горчичный цвет – идеальная основа для любых цветов, трафаретов, геометрических фигур. Главред собрал самые свежие идеи дизайна горчичного маникюра из Инстаграм.
Ярких теплых красок на улице стало меньше, поэтому огромную популярность набирает яркий горчичный маникюр.
При этом в моде все оттенки горчичного – от светлого желтого до яркого оранжевого.
Отметим, горчичный маникюр - желтый маникюр и оранжевый маникюр - идеально подойдет под любой повседневной образ, но самое главное – он визуально подарит ощущение радости и такого желанного в холодные деньки тепла.
Лак горчичного цвета отлично сочетается с яркими лаками других расцветок, и на нем шикарно смотрятся разнообразные украшения, поэтому в 2019 году горчичный маникюр вполне можно делать и на вечеринку, день рождения или важный выход в свет.
Горчичный маникюр с леопардовым принтом
Леопардовый принт сейчас в моде, поэтому нейл-стилисты активно им разбавляют классический горчичный маникюр. При это леопардовый принт можно наносить как на горчичные ногти, так и на ногти, покрытые лаком другого цвета.
Горчичный маникюр руффиан, френч и лунный маникюр
Французкий маникюр наоборот, когда полукруг выделяется у основания ноготка, смотрится шикарно с использованием горчичного лака и любого темного контрастного цвета.
Также в моде французский маникюр в горчичном цвете.
Лунный маникюр, с полумесяцем у основания ноготка, или треугольиком, сейчас в тренде, поэтому можно смело его рисовать в горчичных тонах.
Горчичный маникюр абстракция
Горчичный цвет – идеальная основа для любых цветов, трафаретов, геометрических фигур. В сочетании с белым, черным или серым лаком ваш горчичный маникюр будет выглядеть сногсшибательно.
Главред собрал самые свежие идеи дизайна горчичного маникюра из Инстаграм.
Читайте такжеСерый маникюр – модный серо-розовый френч, мраморный маникюр и матовые ногти - фотоНапомним, ранее сообщалось, изумрудный цвет – оттенок темного зеленого и самый красивый в палитре. Именно поэтому изумрудный маникюр, словно северное сияние, завораживает, и притягивает внимание окружающих.