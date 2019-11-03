Горчичный маникюр – модный желтый маникюр ноябрь 2019: новинки, фотогалерея

Ярких теплых красок на улице стало меньше, поэтому огромную популярность набирает яркий горчичный маникюр.

При этом в моде все оттенки горчичного – от светлого желтого до яркого оранжевого.

Отметим, горчичный маникюр - желтый маникюр и оранжевый маникюр - идеально подойдет под любой повседневной образ, но самое главное – он визуально подарит ощущение радости и такого желанного в холодные деньки тепла.

Лак горчичного цвета отлично сочетается с яркими лаками других расцветок, и на нем шикарно смотрятся разнообразные украшения, поэтому в 2019 году горчичный маникюр вполне можно делать и на вечеринку, день рождения или важный выход в свет.

Горчичный маникюр с леопардовым принтом

Леопардовый принт сейчас в моде, поэтому нейл-стилисты активно им разбавляют классический горчичный маникюр. При это леопардовый принт можно наносить как на горчичные ногти, так и на ногти, покрытые лаком другого цвета.

Горчичный маникюр руффиан, френч и лунный маникюр

Французкий маникюр наоборот, когда полукруг выделяется у основания ноготка, смотрится шикарно с использованием горчичного лака и любого темного контрастного цвета.

Также в моде французский маникюр в горчичном цвете.

Лунный маникюр, с полумесяцем у основания ноготка, или треугольиком, сейчас в тренде, поэтому можно смело его рисовать в горчичных тонах.

Горчичный маникюр абстракция

Горчичный цвет – идеальная основа для любых цветов, трафаретов, геометрических фигур. В сочетании с белым, черным или серым лаком ваш горчичный маникюр будет выглядеть сногсшибательно.

Главред собрал самые свежие идеи дизайна горчичного маникюра из Инстаграм.

Читайте такжеСерый маникюр – модный серо-розовый френч, мраморный маникюр и матовые ногти - фотоНапомним, ранее сообщалось, изумрудный цвет – оттенок темного зеленого и самый красивый в палитре. Именно поэтому изумрудный маникюр, словно северное сияние, завораживает, и притягивает внимание окружающих.