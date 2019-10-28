Модный изумрудный маникюр – кошачий глаз, стильный френч и матовый маникюр - фото

Есть маникюр, в который сложно не влюбиться. Изумрудный цвет приятен многим, и наверняка потому, что символизирует он саму жизнь.

Изумрудный цвет – оттенок темного зеленого и самый красивый в палитре. Именно поэтому изумрудный маникюр, словно северное сияние, завораживает, и притягивает внимание окружающих.

Изумрудный маникюр выглядит изысканно и празднично, поэтому визуально обогатит даже самый простой образ. Более того, изумрудный маникюр отлично вписывается в повседневный осенний гардероб.

Матовый изумрудный маникюр – красивый осенний маникюр

Ноготки, покрытые матовым лаком изумрудного цвета, отлично освежают руки. При этом следует отметить, что матовый изумрудный лак придает ногтям изящества и создает ощущение праздника в душе.

Матовый зеленый маникюр с украшениями – зрелище, способное вызвать бурю позитивных эмоций. Матовый зеленый маникюр настолько броский, что образ не стоит перегружать какими-то украшениями.

Матовый изумрудный маникюр / Instagram

Кошачий глаз – идеальный изумрудный маникюр

Яркий изумрудный маникюр в стиле кошачий глаз – это новомодный тренд последнего времени, который уверенно завоевывает признание. Суть его в имитации поверхности известного камня.

Изумрудный цвет – наиболее подходящий для маникюра кошачий глаз. Ноготки чаруют и пленят, словно драгоценные камушки. Сделав модный маникюр кошачий глаз в изумрудном цвете хотя бы раз, вы будете заколдованы на всю жизнь – вам то и дело захочется эту невероятную красоту повторить.

Модный изумрудный маникюр кошачий глаз / Instagram

Стильный французский маникюр – изумрудный френч

Наверно, жить было бы очень скучно, если бы французский маникюр постоянно не возрождался. Эксперименты с цветом и формой подарили женщинам восхитительный изумрудный французский маникюр.

При этом лак в изумрудном френче используют как матовый, так и глянцевый. Нейл-стилисты говорят, что чем более необычным будет ваш френч, тем более модно и стильно будете выглядеть вы.

Модный изумрудный френч / Instagram

Главред собрал идеи дизайна модного изумрудного маникюра из Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, совершенно неоправданно серый цвет считается скучным и непривлекательным. Особенно, если речь идет о маникюре. А если учесть, что серый – один из трендовых цветов 2019 года, то серый маникюр из числа того, что обязательно нужно попробовать. Тем более, осенью, когда серого вокруг – полным-полно. Именно поэтому серый маникюр – идеальный осенний маникюр.