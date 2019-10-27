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Модный серый маникюр – матовые ногти, серо-розовый френч и мраморный маникюр - 29 фото

27 октября 2019, 08:10

Матовый серый маникюр можно дополнить глиттером, рисунками и стразами. Как вариант – можно выбрать несколько оттенков серого и сделать модный маникюр градиент.

  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram
  • Модный серый маникюр Instagram

Совершенно неоправданно серый цвет считается скучным и непривлекательным. Особенно, если речь идет о маникюре. А если учесть, что серый – один из трендовых цветов 2019 года, то серый маникюр из числа того, что обязательно нужно попробовать. Тем более, осенью, когда серого вокруг – полным-полно. Именно поэтому серый маникюр – идеальный осенний маникюр.

Отметим, серый цвет помогает успокоиться, привести мысли в порядок, принять правильное решение и почувствовать себя уверенно. Более того, серый оттенок помогает справиться со своими эмоциями, поскольку чрезмерная радость или грусть может надолго выбить человека из колеи.

Если говорить о моде, и, в частности, о маникюре, то тут серый цвет становится шикарной основой для любых ярких рисунков и украшений.

Серый маникюр – из числа универсальных, ведь он подходит под любую одежду, а количество оттенков добавляет ему столько плюсов, что классический черный меркнет на его фоне.

А еще серый лак отлично сочетается с лаками других цветов, поэтому скучным серый, приправленный даже каплей фантазии, точно не будет.

Серый маникюр – модный матовый эффект

Матовые лаки делают ноготки изящными и нежными,  тем более, что матовое покрытие в тренде. Поэтому выбирайте приглянувшийся оттенок серого и не прогадаете.

Матовый серый маникюр можно дополнить глиттером, лаконичными фигурами или стразами. Как вариант – можно выбрать несколько оттенков серого и сделать модный маникюр градиент.  Получится сногсшибательно и неповторимо.

Модный серый маникюр
Модный серый матовый маникюр / Instagram

Серый мраморный маникюр

Мраморный маникюр создает эффект природных камней на ногтях, именно поэтому серый цвет – идеально подходит для такого дизайна ногтей.

Серый мраморный маникюр выглядит очень естественно, без надрыва, поэтому отлично впишется в офис, на прогулку и поход на вечеринку.

Модный серый маникюр
Серый мраморный маникюр / Instagram

Модный маникюр серый с розовым

Спокойный серый цвет отлично "дружит" с розовым, который олицетворяет нежность, мужественность, лёгкость, окрылённость, силу, устойчивость и любовь к себе. Нейл-стилисты придумали множество вариантов серо-розового маникюра.

Серо-розовый маникюр – это и модный лунный маникюр, когда у основая ноготка рисуется лунка контрастного цвета, и оригинальный французкий маникюр. Кстати, френч получается фантастическим.

Модный серый маникюр
Модный серый французский маникюр / Instagram

Главред собрал лучшие идеи дизайна ногтей в сером цвете из Инстаграм.

Читайте такжеМодный огненный маникюр – самый яркий осенний маникюр с огнем - 30 фотоНапомним, ранее сообщалось, идеальные и самые правдоподобные цвета гель-лака для маникюра кошачий глаз – все оттенки желтого и зеленого. Но в 2019 году нейл-стилисты постарались на славу, и теперь маникюр в стиле кошачий глаз стал очень разноцветным. А кто откажется взглянуть на внутреннее сияние любимого цвета?

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