Маникюр зима 2020: нежный белый маникюр с сердечками, мраморные ногти и глиттер - фото

На первый взгляд, простой и лаконичный, белый цвет – не такой уж и однозначный. Мало того, что каждая религия его интерпретирует по-своему, так еще и каждый из нас в силу своей природы наделил этот цвет собственным значением.

Для одних цвет "белого света" — это радость и свобода, для других – пустота, для третьих – чистота…Но в нейл-дизайне белый цвет – удачная основа для роскошного, яркого, жизнеутверждающего маникюра.

При этом, если учесть тот факт, что у нашего порога с ноги на ногу, переминаясь, стоит белокурая старушка зима с чемоданами, наполненным снегами и метелями, то белый маникюр как никогда актуален.

Отметим, что в сезоне осень-зима 2019-2020 нежный белый маникюр – это ни в коем случае не скучные белые ногти.

Модный белый маникюр – романтичны, кокетливый и игривый: белые ноготки гармонично сочетаются с яркими ногтями, очень часто его уравновешивает контрастный черный лак и украшает фольга, глиттер и яркие рисунки.

Нежный белый маникюр с сердечками

Сердечки на ногтях сейчас в тренде. Крохотные черные силуэты, мелкие цветные сердечки и одно – на одном ноготке – отличная идея дизайна на каждый день. В преддверии новогодних праздников, когда в глубине души каждая девушка и женщина надеется на чудо, сердечко на ногтях – воплощение мечты, которая обязательно должна стать реальностью.

Маникюр зима 2020 негативное пространство

В 2019 году огромную популярность набрал белый маникюр в стиле "негативное пространство" - negative space. Маникюр "негативное пространство" - это наличие незакрашенных или покрытых прозрачным лаком участков на ногтевой пластине – такой вариант смотрится смело и очень стильно.

Зимний маникюр 2020 с фольгой

Прелестный белый маникюр в сочетании с фольгой будет роскошно смотреться на ногтях любой длины. Фольга на белых ногтях заиграет переливами, подарит ощущение праздника, при этом вполне впишется под любой повседневный образ.

Маникюр 2020 зима - мраморные ногти

Мраморные ногти в сочетании с белыми смотрятся наиболее выигрышно и гармонично. Иногда такой маникюр "разбавляют" черными или серыми ноготками. В любом случае, не прогадаете – мраморный маникюр сейчас в тренде, ногти будут излучать тепло, словно драгоценные камни.

А дальше – пробуйте. Самые смелые идеи нейл-арта на белых ногтях станут маленьких произведением искусства. Создавайте трогательный лунный маникюр, или сдержанный французский маникюр. Можете украсить белые ногти глиттером, написать то, что хотите сказать миру сегодня и чтобы вас точно услышали, - и вы не прогадаете, ведь это сейчас модно.

Станьте на миг художником, пускай белые ноготки будут вашими холстами – и рисуйте то, что идет изнутри – цветы, абстракцию, звезды или обычные точечки. Позвольте себе свободу хотя бы на ногтях!

Читайте такжеЗимний маникюр 2020: модный новогодний маникюр, скандинавские мотивы и мраморные ногти - 46 фотоНапомним, ранее сообщалось, темно-оливковый лак лучше всего комбинируется с фиолетовым, а светло-оливковый - с сиреневым. Гармонично оливковые ноготки будут смотреться в комбинации с черными, белыми, бежевыми и розовыми.

Более того, сочетания с оливковым цветом в основном мягкие, лишенные резкого контраста, но при этом сочные, изменчивые. Сам по себе оливковый тон может подчеркнуть множество сложных оттенков, раскрывая их суть и прелесть.