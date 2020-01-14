  1. Главная
  3. Мода и красота

Маникюр 2020 на День святого Валентина: маникюр с сердечками и губами фото

14 января 2020, 04:36

Чтобы ваши ногти выглядели привлекательно, а образ стал более чувственным, нарисуйте на ногтях губы своей мечты или сердечка.

  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram
  • Маникюр 2020 на День святого Валентина Instagram

Скоро День всех влюбленных, и чтобы ничто не омрачило этом праздник, подберите заранее красивый маникюр 2020.

В День святого Валентина 2029 ваши ногти должны выглядеть безупречно, а вы – сиять и цвести, словно яркий цветок в летнем саду.

Проявите немного фантазии, добавьте каплю креативности, жизнелюбия, уделите чуток времени, и поколдуйте над дизайном своих ногтей 2020 на День влюбленных.

Независимо от того, что вы больше любите – потрясающие яркие рисунки, сдержанную классику или просто черный или белый – все это присутствует в списке самых модных дизайнов ногтей на день святого Валентина 2020.

Главред собрал фотогалерею модных вариантов маникюра 2020 на День святого Валентина.

Модный маникюр 2020 на день святого Валентина

Губы на ногтях

Чтобы ваши ногти выглядели привлекательно, а образ стал более чувственным, нарисуйте на ногтях губы своей мечты. Только не нагромождайте ногти рисунками – достаточно разместить губы на одно-двух ноготках. Если в качестве основы для маникюра с губами вы выбрали темный или цветной лак, тогда один из ноготков покройте белым или нюдовым лаком, и уже на этом "холсте" рисуйте губки.

Губы на ногтях / Instagram

Френч с сердечками

Модный французский маникюр 2020 – это сердечки вместо привычной улыбки у края ногтя. Чтобы День святого Валентина 2020 стал незабываемым, нарисуйте маленькое сердечко вдоль кончика каждого ногтя в красном или розовом оттенке.

Френч с сердечками / Instagram

Валентинка на ногтях

Если душа и сердце просит сияния, не сдерживайте порыв. Сделайте блестящий маникюр 2020 в виде валентинки. Скажем, делаете серебряный маникюр или золотой маникюр, при этом один-два ноготка оставляете полностью белыми – вот на белом и рисуете то, что хотите сказать миру в этот прекрасный день: сердечко или надпись со словом люблю.

Валентинка на ногтях
Валентинка на ногтях / Instagram

Модный маникюр с сердцем

Сердечки легко рисовать, да и наклеек для модного маникюра в виде сердечек самых разнообразных цветов и форм полным-полно. Так как одним из модных трендов 2020 в нейл-арте является минимализм, то сделайте нюдовые ногти, и разместите одно-два сердечка на ногтях. Получится очень нежный маникюр на День святого Валентина с легким намеком на романтику.

Маникюр с сердцем / Instagram

Читайте такжеМаникюр 2020 новинки: французский маникюр, минимализм и матовые ногти фотоНапомним, ранее сообщалось, модный красный маникюр 2020 – это не столько дизайн, столько цвет. Палитра красного цвета настолько богата, что вы можете создавать роскошный и неповторимый дизайн красных ногтей 2020 года каждую неделю.

День святого Валентина День влюбленных маникюр тренды французский маникюр нюдовый маникюр мода 2020 френч маникюр 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Маникюр 2020 на День святого Валентина: маникюр с сердечками и губами фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:04
"Точки невозврата": климатологи предрекли человечеству "настоящий ад"
04:51
Привітання з Василем и Днем ангела Василия – открытки и тексты
04:36
Маникюр 2020 на День святого Валентина: маникюр с сердечками и губами фото Фото
03:59
"Сиси висят": Волочкова засветила грудь разных размеров
03:22
"Сигнал": эксперт указал на печальный исход кровавых протестов в Иране
02:48
Вредная еда: диетолог рассказала, чем заменить пиццу, чипсы и конфеты
02:10
Бычья сила: мужчина выпил таблетку для скота-осеменителя и пожалел
01:31
Голые парни с тарелками "напали" на супермаркет из-за бананов: в Сеть слили видео
01:11
Ученые перечислили напитки, облегчающие кашель
00:54
Названы угрозы, которые несет плавленый сыр Видео
00:26
Барселона уволила Вальверде и официально назначила нового тренера
00:19
14 января – какой сегодня праздник: Старый Новый год 2020 и Обрезание Господне Видео
00:04
Во Львове СБУ выяснила, кто угрожал генконсулу Польши
13 января, понедельник
23:55
"Заболело ухо": Кличко экстренно вернулся в Киев и перенес операцию
23:42
Помогали спасатели: в Запорожье жена из-за обиды надела гайку на половой орган мужа
23:40
Выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza Видео
23:27
Макгрегор признался, что злоупотреблял алкоголем перед боем с Хабибом
23:08
В Одессе глава областной налоговой хотела подкупить прокурора за 25 тысяч долларов Видео
23:01
Старый Новый год, свято Василя и Обрезание Господне – что нельзя делать в этот день Видео
23:00
Игрок сборной Украины забил курьезный гол за зарубежный клуб Видео
22:55
Эксперт рассказал, почему в Украине "порезали" новые ФОПы
22:52
Катастрофа МАУ: опознали тело первого погибшего украинца
22:42
Масштабный потоп в Ocean Plaza: информация о пострадавших
22:37
"Шо, опять?": Коболев и Витренко получат премию за долги Газпрома
22:29
Экс-звезда Ливерпуля вернулся в чемпионат Англии
22:12
"Взятки, вонь и тараканы": жители Днепра пожаловались на условия в больницах
22:00
Украинский футболист забил гол в европейском чемпионате Видео
21:49
Китай купил 50% украинской фондовой биржи
21:39
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: подлое время, новая любовь и удар в спину
21:30
Хлынула горячая вода: в Киеве затопило огромный торговый центр – фото Видео
21:26
"Извинений недостаточно": семья погибших в самолете МАУ требует принятия мер
21:18
"Эрдоган забрал у меня все": легенда сборной Турции работает таксистом в США
21:16
Печальная статистика: роддома Киева ужаснули данными о рождаемости
21:08
Комаровский раскрыл секрет хороших отношений
21:02
Эксперт рассказал, что сулит Украине закон о рынке капитала
20:55
Уайлдер: Фьюри не способен никого нокаутировать
20:45
"Нарушили все нормы": Украина направила Ирану решительную ноту
20:35
Были без сознания: в полиции рассказали об утонувшем автомобиле с четырьмя телами Видео
20:33
Жуткий пожар в Одессе: полиция нашла еще одного виновного
20:23
Динамо выиграло "дело Ярмоленко" у СДЮШОР Юность
19:57
Елизавета II приняла решение из-за выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Видео
19:55
Нурмагомедов - Фергюсон: как бойцы готовятся к поединку
19:54
Новые правила безвиза: что изменится с 2021 года
19:30
"Сомнений нет": муж Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве Видео
19:29
Морбиус: 2020: дата выхода, актерский состав и сюжет фильма Видео
19:22
Макгрегор - Серроне: чемпион UFC поделился ожиданиями от боя
19:21
"Ужасные пытки и насилие": освобожденных из плена ОРДЛО вызывают на допросы
19:12
"Нажал кнопку": Пристайко призвал Иран "всех наказать" из-за самолета МАУ Видео
18:50
Стрижки 2020 – названы 11 модных трендов в женских стрижках фото
18:49
Во Франции тренер клуба Лиги 1 подрался со спортивным директором
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять