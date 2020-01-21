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Модный маникюр 2020: красивый маникюр животный принт и нежный нюд фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 января 2020, 18:00

Нейл-арт с животным принтом взял курс на футуризм, то есть модный маникюр 2020 с животным принтом – это следы или расцветки животных в необычном цвете.

  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram
  • Ногти 2020 новинки Instagram

Мода 2020 привнесла в жизнь современной женщины столько нового, что, наверное, у вас уже голова кругом от всевозможных трендов. Ногти очень чувствительны к изменениям в модных тенденциях, поэтому, чтобы выглядеть стильно и идти в ногу со временем, важно все же следить за тем, чем дышит эфе сфера.

Забегая немного вперед, отметим, что дизайн ногтей 2020 удивляет непредсказуемостью и креативностью, при этом появилось много новинок.

Главред собрал фото новинки маникюра 2020 в фотогалерею.

Модный маникюр 2020 – новинки

Красивый маникюр с металлическими блестками

Классные ногти новинки 2020 растворились в металлических блестках – всевозможные вкрапления, напыления и полоски из блеска щедро украшают ногти 2020. При этом блеск очень часто комбинируется с матовыми ногтями, которые внезапно взлетели на вершину модного олимпа и в 2020 году там надолго укоренятся.

Маникюр с блеком 2020
Маникюр с блеком 2020 / Instagram

Интересный французский маникюр 2020

Все нейл-стилисты единогласно твердят, что французский маникюр 2020 переродился, словно глоток свежего ветра вернулся в моду и никого он не должен напрягать или смущать. Френч в 2020 году — это очень модно!

Новинкой французского маникюра стали двойные полосы и такой дизайн ногтей, когда "улыбка" рисуется и у края ногтя, и в области кутикулы – получается двухсторонний френч. Френч 2020 местами похож на то, что было в 90-х, когда он только появился. Но самый модный маникюр 2020 френч – это изящная, тоненькая полоска у края ноготка.

Френч 2020 / Instagram

Яркий маникюр животный принт 2020

В 2020 году обязательно побалуйте себя ярким маникюром с животным принтом – ведь он потрясающий. Правда, он немного отличается от классических версий предыдущих лет. Нейл-арт с животным принтом взял курс на футуризм, то есть модный маникюр 2020 с животным принтом – это следы или расцветки животных в необычном цвете. Чем более кричащим будет ваш принт, тем круче у вас получится маникюр. Кстати, о принтах – самые популярные – леопардовый принт, зебровый принт, змеиный принт и принц корова.

Маникюр животный принт
Маникюр животный принт / Instagram

Нежный маникюр нюд

Потрясающий маникюр, имитирующий цвет кожи, - модная тенденция 2020. Поэтому приготовьтесь к тому, что в 2020 появится масса лаков для ногтей всевозможных нюдовых оттенков, и вам нужно будет подобрать тон, который наиболее гармонично подойдет вам.  Секрет красивого нюдового маникюра 2020 кроется в вашем лице. Например, если у вас здоровый розовый оттенок кожи, то базовым цветом вашего нюдового маникюра должен стать бледно-розовый лак. Что касается дизайна нюдовых ногтей, то тут нужен минимализм и лаконичность.

Маникюр нюд / Instagram

Модный маник 2020 негативное пространство

Минимализм в 2020 году на вес золота, поэтому не нагружайте ногти стразами, наклейками и узорами. В моде здоровые ногти, не важно – длинные или короткие. Интересный маникюр негативное пространство в 2020 году спляшет свой сольный танец, и покорит немало сердец.  По крайней мере, такую судьбу ему предрекли нейл-стилисты. Суть маникюра проста – на ногтевой пластине остаются не покрытые лаком участки. Сюда же можно отнести лунный маникюр, в случае, если лунки у основания ногтя оставить прозрачными.

Маникюр негативное пространство / Instagram

Читайте такжеМаникюр 2020 на День святого Валентина: маник с сердечками и губами фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2020 году французский маникюр – это крутой дизайн ногтей, который может вызывать самые разнообразные эмоции, но равнодушным вряд ли кто-то останется.

новинки маникюр ногти тренды французский маникюр лунный маникюр нюдовый маникюр негативное пространство мода 2020 френч маникюр 2020
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