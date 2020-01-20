Двойной французский маникюр 2020 – самый модный маникюр френч фото новинки

Французский маникюр в 2020 году изменился до неузнаваемости и обрел новую жизнь. Мода 2020 поставила себе целью свести с ума всех женщин мира и влюбить их в маникюр френч с двойной полоской.

Поэтому в 2020 году французский маникюр – это крутой дизайн ногтей, который может вызывать самые разнообразные эмоции, но равнодушным вряд ли кто-то останется.

Главред собрал самые свежие фото новинки французского маникюра 2020.

Французский маникюр 2020 – свежие идеи дизайна ногтей

Самый свежий френч 2020

Покройте ногти 2020 зеленым лаком для ногтей с морской пеной, а потом сверху часть ногтя до так называемой улыбки покройте блеском. Получится невероятно свежий вариант французского маникюра.

Двойной французский маникюр

Горячий тренд 2020 – двойной французский маникюр, или даже можно сказать, зеркальный френч. То есть вся идея в том, чтобы и на краю ноготка, и в области кутикулы сделать улыбку – только улыбка 2020 должна бать тоненькой.

Нюдовые ногти с двумя черными полосками на кончиках – это незабываемый французский маникюр 2020. Кстати, пространство между двумя полосами можно сделать на тон светлее – получится довольно эффектно.

Вариантов двойного френча уже довольно много - можно внутреннюю часть улыбки подчеркнуть более темным лаком, можно одну часть улыбки покрыть блестящим лаком, вторую – к примеру, синим или черным. Фантазируйте и побольше экспериментов – 2020 это любит.

Очень тонкая улыбка

Классический французский маникюр из 90-х к 2020 году сильно изменился. Сейчас не модно делать "улыбку" на треть ногтя – скорее это дурной тон. Чем тоньше полоска у края ногтя, тем более модный маникюр у вас на ногтях. Красивый маникюр френч 2020 выглядит романтично, чисто и минималистично, поэтому не пытайтесь создать на ногтях все и сразу – френч 2020 нагружать узорами и украшениями не рекомендуется.

Оранжевый, розовый и желтый

Лаконичность французского маникюра 2020 вовсе не означает, что ваши ногти должны быть тусклыми. Крутой и стильный маник 2020 френч – это бесцветная основа ногтя и оранжевая, розовая и желтая улыбки – полоски у края ногтя, которые смотрятся как единое целое

Френч с кружочками по центру

Модный френч 2020 – это покрытые темным лаком ногти, к примеру, черным, и по центру, ближе к кутикуле – нюдовый кружочек. Вообще, кружочек по центру ногтевой пластины – новая модная тенденция 2020, которой нейл-стилисты предрекли большую популярность в этом году.

Французский маникюр в стиле CD

Окунитесь в атмосферу 90-х и создайте потрясающий маникюр френч в стиле CD. Чтобы ногти играли бликами, словно голограмма, вам нужен будет специальный пигмент, состоящего из крошечных отражающих частиц. Основная часть ногтя должна быть в цвете нюд, а улыбку покрываете пигментом.

Читайте такжеМаникюр 2020 на День святого Валентина: маник с сердечками и губами фотоНапомним, ранее сообщалось, секрет красивого нюдового маникюра 2020 кроется в вашем лице. Именно поэтому крайне важно следовать простым рекомендациям. Скажем, если у вас здоровый розовый оттенок кожи, то базовым цветом вашего нюдового маникюра должен стать бледно-розовый лак.