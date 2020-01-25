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Маникюр 2020 фото – красивый маникюр оранжевый френч и негативное пространство

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

25 января 2020, 19:00

Если хотите яркий маникюр, но в душе вы сторонница сдержанного стиля, классики и вам нравятся более спокойные цвета, выбирайте лак цвета апельсина.

  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram
  • Оранжевый маникюр 2020 Instagram

Оранжевый маникюр, в котором соединены теплый желтый и агрессивный красный, на самом деле, очень сильный, он излучает энергию, тепло, огонь и символизирует яркие, неподдельные эмоции.

Если хочется, чтобы жизнь забила ключом и заиграла красками, покройте ногти лаком цвета одежды римских богов и смело ступайте навстречу заветным мечтам.

Оранжевые ногти в 2020 году входят в число трендовых, поэтому возьмите себе на заметку этот взрывной цвет и все его оттенки в качестве основы для невероятно красивого маникюра.

Кстати, обратите внимание, что оранжевый цвет очень гармонично сочетается со следующими цветами - голубой, синий, лиловый, фиолетовый, белый и черный. Крайне важно учитывать эту совместимость цветов, чтобы ваши ногти 2020 не выглядели вульгарно и безвкусно – а они, между прочим, очень сильно выдают ваш вкус.

Главред собрал самые модные идеи дизайна оранжевого маникюра 2020 в фотогалерею.

Модный оранжевый маникюр 2020 новинки

Мандариново-апельсиновое настроение

Если хотите яркий маникюр, но в душе вы сторонница сдержанного стиля, классики и вам нравятся более спокойные цвета, выбирайте лак цвета апельсина или мандарина в качестве основы для маникюра 2020. При этом один из ноготков можно сделать мраморным – фактура камня облагородит оранжевый цвет, заиграет красками и сделает "горячий" оранжевый менее агрессивным. "Успокоит" оранжевый цвет также узор на одном из ноготков, выполненный черным цветом. Кстати, ноготок, на котором добавляете рисунок, может быть белым.

Оранжевый маникюр 2020
Оранжевый маникюр 2020  апельсиновый/ Instaram

Матовый оранжевый маникюр – модный тренд 2020

Бархатные ногти ворвались в моду 2020 году, словно глоток свежего воздуха, и как раз самые модные матовые ногти 2020 должны быть яркими и впечатляющими. Оранжевый маникюр матовый 2020 благодаря приглушенной фактуре лака не будет раздражать, а наоборот, зарядит позитивной энергий и жизнерадостностью. Если добавите на матовые оранжевые ногти рисунки, выполненные черным лаком, получите очень элегантный маникюр 2020 оранжевый.

Оранжевый маникюр 2020
Матовый оранжевый маникюр 2020 / Instaram

Модный маникюр 2020 негативное пространство

Модным трендом 2020 года в нейл-искусстве стал маникюр негативное пространство, когда часть ногтевой пластины прозрачная. Это своего рода дань здоровью – прозрачная часть на ногте призвана показать, что ваши ногти здоровы. Дизайн ногтей негативное пространство может включать геометрию, полоски и кружочки. Также можно покрыть ногтевую пластину оранжевым лаком, но только по краям – получится шикарный маникюр.

Оранжевый маникюр 2020
Оранжевый маникюр 2020 негативное пространство / Instaram

В моде минимализм на ногтях

Не стоит нагружать ноготки украшениями, забудьте на время о стразах, блестках и наклейках. Маленький чёрный квадратик на ногтях, надписи на ногтях, тонкая аккуратная полоска будут смотреться на ногтях более стильно, нежели причудливая наклейка или украшение. Курс взят на минимализм, простоту и лаконичность.

Оранжевый маникюр 2020
Оранжевый маникюр 2020 минимализм / Instaram

Оранжевый френч 2020

Французский маникюр 2020 с оранжевой улыбкой – это немного солнца в холодной воде. Вообще сочетание оранжевого лака и прозрачного или нюдового – магическое. Тут, кстати, важно обратить внимание на то, что  полоска (улыбка) у края ногтя должна быть тоненькой – это свежая модная тенденция. И больше ничего не добавляйте в ваш оранжевый френч – без украшений он самодостаточен. Но если очень хочется, добавьте прикольный рисунок или надпись.

Оранжевый маникюр 2020
Оранжевый френч маникюр 2020 / Instaram

Читайте такжеМаникюр 2020 на День святого Валентина: маник с сердечками и губами фотоНапомним, ранее сообщалось, мода 2020 пошла, что называется, ва-банк, и превознесла матовые ногти до небес. Итоги такого "кредита доверия" оценим в конце года, но уже сейчас шикарное матовое покрытие стало основой несметного количества вариантов модной маникюра 2020.

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