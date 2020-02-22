Голову запустила – горе пригласила: как грязные волосы влияют на женщину

От состояния волос зависит личная жизнь женщины / Instagram

Для женщины красивые ухоженные волосы – это не только эстетика. Да, прическа – это словно второе лицо женщины, она красноречиво демонстрирует ее вкусы, намерения и даже планы. Да-да, собрав волосы в пучок женщина как-бы заявляет о намерении что-то важное сделать, а легкие кудри намекают на романтику.

По волосам женщину оценивают. Чистые блестящие волосы, словно магнит, приковывают взгляды мужчин. Да и цвет играет далеко не последнюю роль.

Но каким бы ни был цвет волос, их длина и, собственно, сама прическа, если волосы тусклые, безжизненные, а кончики посеклись, то так и знайте – дела плохи!

Состояние волос говорит о проблемах со здоровьем. Но важно еще вот что – от того, как выглядят волосы, напрямую зависит женское счастье.

Как состояние волос влияет на женщину

От того, насколько правильно женщина ухаживает за волосами, по мнению эзотериков, зависит то, насколько она будет счастлива.

Важно понимать, что у женщины через волосы идет связь с космосом. Только не нужно в этом месте громко смеяться – это правда! Так вот, женщины постоянно принимают тонкую энергетику космоса, которая им нужна, как вода, ведь с космической энергией женщина получает способность любить и принимать любовь, что немаловажно, ведь это тоже нужно уметь.

Есть еще одно - женская энергия влияет на материнство. И вот, чтобы получать из космоса волшебную силу, волосы должны быть крепкими, здоровыми и сияющими. Иначе связи с космосом не бывать. Поэтому волосы запустил – горе в дом пригласил!

О чем говорят секущиеся кончики

Если у вас тонкие и ломкие волосы, и они также секутся, то знайте – через них могут пройти очень тонкие энергии – насколько тонкие, что вряд ли ими можно "накормить" женский организм. А дальше происходит ужасное – женщина теряет защиту, становится уязвимой, слабой и проблема за проблемой, беда за бедой начинают к ней лепится, словно мокрый снег на вязаные рукавицы.

Внезапно потерявшая связь с космосом женщина прекращает фонтанировать любовью. А если от женщины "не исходит" любовь, она не светится, словно звездочка в чистом ночном небе, то мужчины начинают проходить мимо. Даже можно так сказать – мужчины не хотят такую женщину и всячески ее избегают.

Если женщина со слабыми волосами и потерянной связью с космосом уже умеет семью, то в доме, как результат, начинаются скандалы.

В некоторых случаях запущенные волосы становятся помехой завести ребёнка – женщине не хватает чудодейственной энергетики из космоса, и она никак не может забеременеть.

Что делать, если секутся волосы

Выход, конечно же, есть. По словам все тех же эзотериков, в первую очередь, важно ухаживать за волосами согласно лунному циклу. Эксперты настаивают, что стричь волосы позволено исключительно на убывающую Луну.

Запомните: никогда не стригите волосы на растущую Луну.

А когда новолуние, нужно распускать волосы – тогда они быстро наберут целебной энергетики и придадут силы.

О каких болезнях можно узнать по волосам

Не так давно ученые США нашли прямую связь между поведением людей и состоянием их волос. Так вот, оказалось, что те, у кого красивые волосы, излучающие жизнь – чаще всего сами излучают жизнь, они открытые и доброжелательные.

О чем говорят жирные волосы

Жирные волосы обычно красноречиво говорят о том, что есть проблемы с печенью и обменом веществ.

О чем говорит ранняя седина

Если вы обнаружили седые волосы, хотя считаете, что рановато, то у вас наверняка проблемы со щитовидной железой. Правда, порой седина – результат стресса и жуткого переутомления.

О чем говорит выпадение волос

Выпадение волос на висках и надо лбом у женщин может быть признаком поликистоза яичников, при котором возникает избыток мужских гормонов.



Читайте такжеКаре 2020 – самые стильные и модные варианты укладки стрижки каре фотоНапомним, ранее сообщалось, длина волос влияет на личную жизнь женщины. Волосы и судьба женщины очень сильно связаны, отмечают эксперты. Одних волосы спасают и делают счастливыми, других превращают в старых дев и одиночек. Формула до банальности проста: чем больше волос – тем более положительной энергией обладает женщина, и чем их меньше – тем более негативная энергетика у женщины.