Мода 2020 весна – в моде джинсовые куртки из 90-х и кожаные куртки: фото

Если осенью температура +5, то мы спешим окутывать себя теплыми шарфами и пальто, а как только +5 на термометре весной – сразу в шкаф на длительный отдых отправляем теплые зимние вещи, и тянемся к легкому весеннему гардеробу.

Где-то в глубине души мы этим хотим приблизить весну, и намекаем ей, что уже готовы к теплу: "давай, включай солнце!".

И есть среди нас много тех, для кого куртка – самый оптимальный вариант на весну. Свободный и непринуждённый стиль влюбил в себя многих из нас, и мы пройдем мимо даже самого красивого пальто, потому что куртка – наше все.

Только куртка – еще та привередливая мадам. Согласитесь, проще подобрать и купить платье, чем куртку. Потому что она должна быть и легкой, и согревать нас, когда прохладно, и красивой, и, что самое главное, – хорошо на нас сидеть, не добавляя визуально лишних килограммов.

Так или иначе, при выборе стильной куртки на весну вам придется покрутиться перед зеркалом в магазине. А вот что в моде и куртки каких расцветок заслуживают внимания – это к нам.

Главред собрал фотогалерею модных курток на весну - уделите несколько минут и посмотрите, какие сюрпризы мода 2020 подготовила для женщин.

Модные женские куртки 2020 весна – главные тренды сезона

В моду вернулись кожаные куртки

Вместе с кожаными брюками в моду вернулись кожаные куртки – спортивного и более классического кроя. Отметим, в последние годы кожаные вещи морально устарели, а люди, которые их носили – вызывали сострадание – казалось, человек прячется за кожей и пытается догнать прошлое, которое убежало от него бесповоротно. Но сейчас на вас криво никто не глянет – кожа возродилась, словно птица феникс, из пепла, и начала свое победоносное шествие. А если учесть, что 2020 год открыл новое десятилетие в моде – то так и знайте, кожаные куртки – это надолго, поэтому выбирайте подходящую модель и радуйтесь жизни. А расцветки - самые разные, ведь цветная кожа в почете!

Модные куртки 2020 весна - цветная кожа / Instagram

Модный тренд - джинсовые куртки из 90-х

Если вы любите куртки, тогда вы точно жизни не представляете без джинсов. Так незаметно мы подошли к джинсовым курткам, которые весной должны произвести настоящий фурор. Рваные джинсовые куртки, а также свободные джинсовые куртки из 90-х – такие в те времена носили в основном парни и мужчины – это свежая модная тенденция весны 2020. Также обратите внимание на винтажные куртки с яркими рисунками, а также потертые куртки, которые выглядят так, словно их уже сто раз стирали и сегодня последний выход в свет.

Модные джинсовые куртки 2020 весна / Instagram

Стеганые куртки без воротника

Куртки без воротника в моде уже несколько сезонов подряд, но, судя по всему, мы с ними скоро расстанемся. Тем нее менее, в этом году стеганые куртки пока еще в моде, и если у вас такая есть - смело надевайте. Правда, чтобы выглядеть модно именно весной, поищите стеганую куртку свободного кроя цвета оливок – это настоящий писк сезона.

Модные стеганые куртки 2020 весна / Instagram

Короткие куртки с животным принтом

Животный принт, например, леопардовый, вопреки тому, что одни его обожают, а другие считают вульгарным, опять в моде. Поэтому выбирайте ту расцветку, которая больше нравится - и вперед, покоряйте мир. Если говорить о фасонах – то это, как правило, короткие куртки с икуственного меха.

Куртки 2020 весна с животным принтом / Instagram

Практичные куртки-дождевики

Весна – это не только солнечные деньки, но и дождик и даже ветер. Поэтому самая выгодная покупка на весну – куртка-дождевик. А если говорить о расцветках, то выбрать есть из чего – красный, небесно-голубой, малиновый и все его оттенки, бледно-желтый, мандариновый, изумрудный и фисташковый.

Модные куртки 2020 весна / Instagram

Короткие куртки-плащи

Если вам нравится более классический вариант, и в то же время плащ – это не ваше, тогда ищите короткую куртку-плащ. С одной стороны – непринужденный стиль, с другой – красивый воротник добавит образу элегантности. Это отличный вариант для тех, кто ищет что-то легкое в офис. Кроме того, куртка-плащ – хорошее решение для тех, кто хочет визуально выглядеть более стройно – ремень красиво подчеркнет линию талии.

Модные куртки-плащи 2020 весна / Instagram

Читайте такжеМода 2020 весна – в моде одежда цвета красных маков и фисташек: фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2020 году в моде кроссовки красивых насыщенных оттенков весны и лета – розовые, малиновые, салатовые, желтые, голубые, синие. Яркие кроссовки врываются в 2020 год сродни тому, как неожиданно в теплые весенние деньки расцветают тюльпаны, подснежники, нарциссы, сирень и крокусы.