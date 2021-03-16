Что о вас может рассказать маникюр

Маникюр может рассказать о вас много интересного / Instagram

Ногти, как одежда и прическа – умеют говорить. Один взгляд на руки способен раскрыть ваш характер и поведать окружающим о вашей личности больше, чем вы даже можете себе об этом представить. А ваш любимый цвет лака для ногтей — это всегда продолжение вашей личности.

Если вы отдаете предпочтение красным оттенкам лака, то вы знаете толк в моде, и вы всегда элегантные и супер стильные. Если у вас на ногтях чаще всего можно увидеть всевозможные оттенки голубого цвета, то со стороны кажется, что вы креативная личность. А те, кто растворяются в пастельных оттенках - романтические натуры. Хотите знать, что о вас говорит ваш любимый цвет лака? Ниже можете узнать подробнее о том, что о вас может рассказать другим модный маникюр.

Что о вас говорит белый маникюр

Если вы обожаете красить ногти белым лаком, то это свидетельствует о том, что вы находитесь в курсе последних тенденций. Белый также является прекрасной базой для всех видов модных творений – от абстракции до цветочных мотивов. С такими ногтями можно двигаться во всех направлениях, при этом вы всегда будете на высоте.

С белым маникюром можно двигаться в любом направлении / Instagram

Что о вас говорит нюдовый маникюр

В последнее время нюдовые ногти пользуются невероятной популярностью. Лаки телесных оттенков универсальны, и они уместны как на работе, так и на вечеринке. О чем это говорит? Со стороны кажется, что вы любите эффективно работать, не хотите беспокоиться о мелочах, но обожаете за собой ухаживать, так как нюдовые лаки красиво выглядят только на идеальных ногтях.

Нюдовый маникюр говорит о том, что вы не любите беспокоиться о мелочах / Instagram

Что о вас говорит синий маникюр

Все синие оттенки, а также голубые – начиная от светло-голубого до насыщенного голубого – это всегда об экспериментах. Если вы часто красите ногти синими или голубыми лаками, то вы очень смелая, креативная личность, которая думает не так, как другие.

Синий маникюр любят креативные личности / Instagram

Что о вас говорит красный маникюр

Конечно, красный лак — это уже вечная классика. Это ваш любимый цвет лака? Тогда вы очень элегантная и само воплощение шика. Скорее всего, кроме красного лака для ногтей, вы также любите белые рубашки, черных блейзеры и классические туфли.

Красный маникюр говорит о том, что вы - элегантная / Instagram

Что о вас говорит черный маникюр

Если ваш любимый цвет ногтей – черный, тогда вы очень уверенны в себе и твердо стоите на ногах. А еще вы точно знаете, чего хотите, и вас ничто не сломает. Поэтому этот цвет подходит всем сильным личностям.

Черный маникюр подходит сильным личностям / Instagram

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