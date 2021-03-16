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Что о вас может рассказать маникюр

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

16 марта 2021, 00:19

Если вы отдаете предпочтение красным оттенкам лака, то вы знаете толк в моде, и вы всегда супер стильные. А пастельные оттенки любят романтические натуры.

Маникюр может рассказать о вас много интересного / Instagram

Ногти, как одежда и прическа – умеют говорить. Один взгляд на руки способен раскрыть ваш характер и поведать окружающим о вашей личности больше, чем вы даже можете себе об этом представить. А ваш любимый цвет лака для ногтей — это всегда продолжение вашей личности.

Если вы отдаете предпочтение красным оттенкам лака, то вы знаете толк в моде, и вы всегда элегантные и супер стильные. Если у вас на ногтях чаще всего можно увидеть всевозможные оттенки голубого цвета, то со стороны кажется, что вы креативная личность. А те, кто растворяются в пастельных оттенках - романтические натуры. Хотите знать, что о вас говорит ваш любимый цвет лака? Ниже можете узнать подробнее о том, что о вас может рассказать другим модный маникюр.

Что о вас говорит белый маникюр

Если вы обожаете красить ногти белым лаком, то это свидетельствует о том, что вы находитесь в курсе последних тенденций. Белый также является прекрасной базой для всех видов модных творений – от абстракции до цветочных мотивов. С такими ногтями можно двигаться во всех направлениях, при этом вы всегда будете на высоте.

Нежный маникюр 2021
С белым маникюром можно двигаться в любом направлении / Instagram

Что о вас говорит нюдовый маникюр

В последнее время нюдовые ногти пользуются невероятной популярностью. Лаки телесных оттенков универсальны, и они уместны как на работе, так и на вечеринке. О чем это говорит? Со стороны кажется, что вы любите эффективно работать, не хотите беспокоиться о мелочах, но обожаете за собой ухаживать, так как нюдовые лаки красиво выглядят только на идеальных ногтях.

Модный весенний маникюр 2021
Нюдовый маникюр говорит о том, что вы не любите беспокоиться о мелочах / Instagram

Что о вас говорит синий маникюр

Все синие оттенки, а также голубые – начиная от светло-голубого до насыщенного голубого – это всегда об экспериментах. Если вы часто красите ногти синими или голубыми лаками, то вы очень смелая, креативная личность, которая думает не так, как другие.

Маникюр зима 2020
Синий маникюр любят креативные личности / Instagram

Что о вас говорит красный маникюр

Конечно, красный лак — это уже вечная классика. Это ваш любимый цвет лака? Тогда вы очень элегантная и само воплощение шика. Скорее всего, кроме красного лака для ногтей, вы также любите белые рубашки, черных блейзеры и классические туфли.

Модный красный маникюр 2021 весна
Красный маникюр говорит о том, что вы - элегантная / Instagram

Что о вас говорит черный маникюр

Если ваш любимый цвет ногтей – черный, тогда вы очень уверенны в себе и твердо стоите на ногах. А еще вы точно знаете, чего хотите, и вас ничто не сломает. Поэтому этот цвет подходит всем сильным личностям.

Черный маникюр 2021
Черный маникюр подходит сильным личностям / Instagram

Модный маникюр 2021 – о чем сообщалось ранее:

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