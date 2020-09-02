Оранжевое настроение: самый красивый оранжевый маникюр на осень - фото

Осень и оранжевый маникюр воспринимаются как одно целое. Когда лето становится прошлым, которое уже никогда не вернуть, нам хочется ярких сочных красок, ведь мир внезапно начинает тускнеть. В период, когда с утра пахнет холодом, мы прячемся за теплыми оттенками, и мы искренне, по-детски радуемся, когда наши глаза цепляются за оранжевый цвет.

Но не все 116 тонов оранжевого в тренде этой осенью. Каждый год мода играет с нами: то она пытается заставить нас полюбить "колючий" оранжевый цвет, то щедро разливает повсюду темные оттенки оранжевого, то, как в 2020 году, предлагает нам наслаждаться самыми нежными вариантами оранжевого.

Для тех, кто раньше избегал оранжевого маникюра, настало идеальное время его попробовать – дело в том, что нежный оранжевый лак не превращает ваши руки в маяки, которые притягивают к себе внимание.

Осенний маникюр оранжевого цвета 2020 – мягкий и ненавязчивый, он напоминает о спелых абрикосах, он спокойный и волнующий одновременно.

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов оранжевого маникюра на осень 2020 – посмотрите обязательно, ведь не исключено, что вы найдете среди этого обилия дизайнов что-то для себя.

Модный оранжевый маникюр осень 2020 – новинки и тренды

Прежде, чем рассказать вам о модных вариантах дизайна ногтей, хотим акцентировать внимание на том, что светло-оранжевый цвет не "гордый", он отлично и очень даже гармонично сочетается с розовым, а именно: светло-розовым, красно-розовым, ярко-розовым и малиновым. Кроме того, светлый оранжевый лак можно сочетать с белым, персиковым, бежевым и антрацитовым.

Читайте такжеПридется включить фантазию: самый модный нюдовый маникюр на осень - фотоЭти подсказки помогут вам при выборе лаков, которые вы планируете использовать дома (или в салоне красоты) для создания самого модного маникюра на осень 2020. Также светлый оранжевый отлично сочетается с золотом – смело экспериментируйте!

Скажите миру о самом главном

Если хотите миру что-то сказать, можете все ногти покрасить оранжевым лаком, а один-два – белым или бежевым, и на этих светлых ноготках рисуйте все, что вам интересно сейчас и что для вас важно: осенние цветы, фрукты, листья, животные или даже напишите слова. С одной стороны, получится очень интересный маникюр, а с другой – он не слишком броский, чтобы поставить вас в неловкое положение.

Добавьте золото

Сочетание нежного оранжевого и золотого лака – выигрышное. Но самый удачный дизайн получится в том случае, если вы возьмете также нюдовый лак. Вы можете сделать оригинальный французский маникюр с вкраплением глиттера или капель золотого лака, или абстрактный маникюр с фольгой. Это изысканный осенний маникюр, который выглядит очень эффектно.

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Обозначьте границы

Иногда хочется четких линий и маникюра, который подчеркнет характер и силу. Маникюр с геометрией – всегда строгий, при этом он элегантный и роскошный. Если хотите геометрию на оранжевых ногтях, то рисуйте линии черным цветом или используйте серебристые ленточки, которые позволяют создать на ногтях отчетливые границы. Такой маникюр тоже можно "разбавить" прозрачными вставками.