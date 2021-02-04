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Ошибки в уходе за бровями, которые дико старят лицо, и как их исправить

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 февраля 2021, 04:22

Самая большая ошибка, которую допускают женщины, — это слишком много усердия во время использования косметики для бровей. Но не только!

Нужно внимательно следить за формой бровей / Instagram

Огромная проблема некоторых женщин в том, что они слишком долго задерживаются в каком-то одном образе. Но мода слишком переменчива, и она не ждет, пока вы перестроитесь на новый лад, особенно, если вы довольны тем, что видите в зеркале. Есть немало тех, кто все время носит одинаковую прическу, делает один и том же макияж и уже много лет не меняет форму бровей. Неужели комплимент "Ты совершенно не изменилась" слаще, чем "Ты так изменилась, тебя не узнать"? Конечно, каждому свое. Но важно понимать, что наша внешность – это не что-то постоянное, и это нормально. Более того, если вы не меняетесь, значит быстрее стареете – это аксиома! Потому что даже визуально вы легко можете добавить себе лишние лет 10 только потому, что застыли в образе десятилетней давности.

Но если ваши брови начали седеть, то нужно срочно принимать меры – в нашем материале Седеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрыть можете подробнее об этом узнать.

Сегодня можно найти много вариантов для увеличения бровей. Существуют средства, которые помогают восстановить поврежденные брови, а также множество продуктов для макияжа, которые создают иллюзию густых и полных бровей. Но многие женщины банально не умеют ими пользоваться и не видят откровенных ляпов.

Самая большая ошибка, которую допускают многие женщины, — это слишком много усердия во время использования косметики для бровей. Помните, нужно наносить продукты мазками, похожими на волосы. Не нужно просто заполнять брови пудрой, потому что она часто размазывается и становится грязной, что не обеспечивает идеального вида, к которому вы стремитесь.

Мы сегодня расскажем вам об самых распространенных ошибках в уходе за бровями, которые делают вас старше.

Ошибки в уходе за бровями, которые дико старят лицо

Слишком светлые брови старят

Одним из признаков старения женщины являются светлые брови. Это как в истории с макияжем – без него большинство из нас выглядят старше, а грамотный макияж с правильными акцентами сразу освежает образ. Поэтому за бровями нужно следить, их нужно выделять – краской, карандашом или специальными тенями для бровей. Да, натуральность в тренде, но если у вас от природы серые или слишком светлые брови, которых почти не видно, то знайте, что ваши черты лица размыты и несбалансированные.

Кто сказал, что хвостик бровей нельзя выделять?

Не слушайте тех, кто скажет вам, что хвост бровей – та часть дуги, которая направлена к вискам – не должен быть четким. Наоборот, эта часть дуги способна визуально омолодить образ и сделать глаза соблазнительными. Если хвост бровей не выделять, что глаза кажутся уставшими. Возьмите карандаш для бровей, и аккуратно выделите хвостики – получите красивые брови и гарантированное омоложение лица.

Хвостик бровей и арку нужно выделять / Instagram

Неудачная форма бровей добавляет лишние годы

Если вам немного больше за 40 лет, то нужно внимательно следить за формой бровей. Помните: если ничего не делать с бровями, то это заставляет вас выглядеть намного старше. Следите за тем, чтобы у вас была красивая, четко очерченная арка, расположенная на расстоянии две трети от начала бровей, а не по центру. Для коррекции арки можете использовать обычный карандаш для бровей.

Читайте такжеСотрите это немедленно: маникюр, который чудовищно старит рукиЛишние волоски старят лицо

Важно следить за состоянием своих бровей. Если вы давно не корректировали форму бровей, то помните: все лишние волоски, которые выросли вокруг бровей, делают образ неряшливым, а вам добавляют лишних лет. Брови должны быть ухоженными. Вы должны выщипать лишние волоски, которые выросли за линией бровей, и обрезать грубые волоски, которые стали слишком длинными.

Лишние волоски старят лицо / Instagram

Если каждый день выщипывать брови, то можно быстро постареть

Это звучит громко, но справедливо. Дело в том, что если каждый день брать пинцет и корректировать брови, то рано или поздно можно прийти к ситуации, когда о них останется только память. Чтобы не перестараться и в желании получить идеальные брови не остаться вовсе без них, берите в руки пинцет не чаще, чем раз в неделю. Также можно каждый раз, когда вы планируете "пройтись" по бровям пинцетом, рисуйте карандашом линию бровей, переходить за рамки которой нельзя.

макияж брови новости моды
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