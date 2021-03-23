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С чем носить кроссовки в 2021 году

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 марта 2021, 04:22

Постоянно через своеобразное модное "сито" проходят множество идей сочетания кроссовок с одеждой, и только некоторые становятся безумно популярными.

Кроссовки давно разрушили все модные правила / Instagram

Уже давно кроссовки разрушили многие шаблоны и вышли за рамки модных правил. Их начали носить с классическими костюмами, юбками и платьями. Внезапно женщины во всем мире позволили себе открыто демонстрировать, что удобство для них первостепенно, поэтому кроссовки на белом коне вошли в их жизнь.

Но свято место пусто не бывает, поэтому несмотря на то, что никаких канонов сочетания кроссовок с одеждой больше не существует, ежегодно появляются неписанные модные правила, которые подсказывают нам, с чем носить кроссовки.

Нравится нам это или нет, но постоянно через своеобразное модное "сито" проходят множество идей сочетания кроссовок с одеждой, и только некоторые становятся безумно популярными и застужающими внимания. А вся соль – в деталях, которые красноречиво продемонстрирует, следите ли вы за модой.

Как носить кроссовки в 2021 году

Сочетание кроссовок и плаща

Сегодня носить тренчи с туфлями не моветон, но образ выглядит довольно скучно. Для того чтобы образ заиграл красками, а вы ощутили себя на вершине Моды, носите тренчи и любые плащи с кроссовками – классическими белыми, ультрамодными высокими или "тренерами". Добавьте под них модные спортивные штаны и вы без преувеличения икона стиля.

Сочетание кроссовок и плаща / Instagram

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Сочетание кроссовок и костюма

В моде брючные костюмы с огромными пиджаками, поэтому смело носите с ними в "дуэете" кроссовки. Такой образ станет находкой для тек, кому хочется весь день провести на ногах, при этом чувствовать себя удобно и элегантно.

Сочетание кроссовок и костюма / Instagram

Сочетание кроссовок и джинсов

Если вы из тех, кто обожает джинсы, то вам подсказки не нужны: это тот случай, когда любые джинсы в сочетании с кроссовками становятся основой удачного и гармоничного образа. Добавьте в этот ансамбль модную рубашку оверсайз - и вы очень стильная.

Сочетание кроссовок и джинсов / Instagram

Сочетание кроссовок и юбки

В 2021 году в моду вернулись мини-юбки, поэтому у кроссовок появился оригинальный "спутник". Правда, идеально с юбкой мини смотрятся изящные модели кроссовок "под носки". Но если вы решите, что ваша любимая модель с этой задачей тоже справится, то экспериментируйте.

Сочетание кроссовок и юбки / Instagram

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Сочетание кроссовок и платья

Вряд ли в 2021 году будет много ситуаций, которые позволят нам выгулять роскошные длинные платья с фантастическими принтами. И тут на помощь придут кроссовки. Так просто можно из элегантного стиля "перешагнуть" в повседневный, и получить море удовольствия от результата.

Сочетание кроссовок и платья / Instagram

кроссовки новости моды
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