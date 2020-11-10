В моде паутинка на ногтях – черный и красный маникюр с паутинкой: фото

Женщины всегда вкладывают в маникюр особый смысл. И даже если ногти выглядят просто, без украшений и рисунков, они молчаливо выражают что-то внутреннее и важное! Один и то же дизайн ногтей для кого-то – символ радости, а кто-то прячет за ним свою тоску. Паутинка на ногтях – это один из самых красноречивых вариантов дизайна ногтей 2020, который таит в себе много разных смыслов. И этот маникюр осенью стал очень востребованным.

Паутинка красиво сочетается с лаками разных расцветок, хотя чаще всего такой дизайн ногтей выбирают те, кто в восторге от бежевых лаков. В нашем материале Самый модный бежевый маникюр осень 2020 с золотом и абстракцией можете подробно узнать о том, как подобрать бежевый лак под цвет кожи.

Маникюр с паутинкой создавать легко. Для этого используют специальные гели – они тягучие, не растекаются, поэтому рисовать таким материалом очень удобно. Можете не сомневаться, если ваши движения будут не слишком быстрыми, вы все равно не испортите ваш маникюр.

Суть этого маникюра в том, что вначале ногти красят лаком, который больше всего нравится. А потом каждый ноготок или несколько – в зависимости от личных предпочтений – украшают паутинкой.

И даже если какие-то линии окажутся не слишком ровными и аккуратными, не волнуйтесь – легкая небрежность в данном случае на вес золота!



Мы сегодня расскажем вам о самых модных вариантах дизайна ногтей с паутинкой на осень-зиму 2020-2021. Обязательно посмотрите нашу фотогалерею – там собраны актуальные образцы.

Паутинка на ногтях – на что обратить внимание

Красный маникюр с паутинкой

Самый модный маникюр осень 2020 – красный, и этот цвет очень эффектно выглядит под "сеточкой" паутинки. Еще один стильный вариант дизайна ногтей – все ногти покрасить красным лаком, один – нюдовым, и на нем нарисовать паутинку.

Паутинка на ногтях / Instagram

Нюдовый маникюр с паутинкой

Это прекрасная альтернатива бежевому маникюру с паутинкой. Выглядит такой маникюр очень нежно и лаконично, и станет находкой для всех тех, кто ищет умиротворения и спокойствия. Украшать все ногти не нужно – нарисуйте паутинку на одном ноготке.

Паутинка на ногтях / Instagram

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Если хотите создать элегантный маникюр, то возьмите в качестве основы черный лак – в сезоне осень 2020 он очень популярный. Некоторые ногти покрасьте нюдовым лаком, и добавьте паутинку – получится роскошный осенний маникюр, от которого сложно оторвать глаза.

Паутинка на ногтях / Instagram

Матовый маникюр с паутинкой

Матовые лаки сейчас в тренде, но позвольте себе выйти за рамки классики. Паутинка на ногтях, которые похожи на бархат, выглядит впечатляюще. Модные оттенки лака – синий, бордовый, шоколадный, изумрудный и кирпичный.