Церковный праздник 29 мая: что категорически запрещено делать на мученицу Феодосию

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 29 мая.

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Какой праздник 29 мая / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 29 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на мученицы Феодосии девы, Тирской.

Какой праздник 29 мая

В Украине и мире 29 мая отмечают такие праздники:

видео дня

Международный День рассеянного склероза

Международный день миротворцев ООН

Всемирный день здорового пищеварения

Церковный праздник 29 мая

По новому церковному календарю, 29 мая в Украине отмечают Преполовение Пятидесятницы и чтят память мученицы Феодосии девы, Тирской.

Известно, что святая Феодосия была очень почитаема и уважаема среди святых в христианстве. В 307 году она пострадала как мученица. Она переживала гонения на христиан, которые продолжались более пяти лет. Также известно, что семнадцатилетняя Феодосия подошла к христианским узникам, которые ждали своей казни, и попросила их помянуть ее перед Богом, когда они предстанут перед Ним.

Воины, которые увидели, что девушка поклонилась узникам, арестовали ее и отвели к правителю Урвана, где она снова выразила свою веру во Христа. За это ее подвергли страшным пыткам. Согласно легенде, Феодосию с камнем на шее бросили в море, но ангелы вытащили ее из воды. После этого ее отдали на съедение зверям, которые не тронули ее, и в конце концов ей отсекли голову.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку относительно проведения календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 29 мая

Считается, что в этот день запрещено грустить и плакать, ведь по поверью, какое настроение будет в этот день, такое будущее и ждет.

В народе считали, что если в этот день прыгать по земле, то урожая на огороде или поле не будет.

На святую Феодосию не стоит ссориться, ведь она может затянуться надолго.

День Ангела 29 мая

29 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария, Фаина.

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