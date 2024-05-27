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Церковный праздник 28 мая: что категорически запрещено делать на святого Никиту

Юлия Закрепа
27 мая 2024, 11:07
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 28 мая
Церковный праздник 28 мая: что категорически запрещено делать на святого Никиту
Какой праздник 28 мая / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 28 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского.

Какой праздник 28 мая

В Украине и мире 28 мая отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 28 мая

По новому церковному календарю, 28 мая в Украине отмечают и чтят память преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского и священномученика Элладия епископа.

Известно, что святой исповедник Никита еще с детства отличался большим милосердием - он всегда был неравнодушным к страданиям людей. Никита всегда помогал нуждающимся, принимал странников в своем доме, заботился о сиротах и вдовах. Также известно, что за свою сильную верность иконам, он получил много страданий и мучений, был подвергнут жестоким пыткам, а после этого был отправлен в ссылку.

Святой Никита умер в начале IX века, а его мощи имели целебную силу, где происходили многочисленные чудеса исцеления.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку относительно проведения календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 28 мая

  • Считается, что в день святого Никиты нельзя работать физически, лучше в этот день молиться святому и посетить храм.
  • В народе считают, что в этот день не стоит оставлять двери в дом открытыми.
  • Также 28 мая категорически запрещено ссориться и употреблять плохие слова.

День Ангела 28 мая

28 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Алена, Елена, Илона.

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