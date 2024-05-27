Церковный праздник 28 мая: что категорически запрещено делать на святого Никиту

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 28 мая

https://glavred.info/holidays/cerkovne-svyato-28-travnya-shcho-kategorichno-zaboroneno-robiti-u-cey-den-10568204.html Ссылка скопирована

Какой праздник 28 мая / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 28 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского.

Какой праздник 28 мая

В Украине и мире 28 мая отмечают такие праздники:

видео дня

День полицейского офицера общины в Украине

Всемирный день гамбургеров

Всеукраинский день краеведения

День SEOшника или День SEO-специалиста

День Volkswagen

Церковный праздник 28 мая

По новому церковному календарю, 28 мая в Украине отмечают и чтят память преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского и священномученика Элладия епископа.

Известно, что святой исповедник Никита еще с детства отличался большим милосердием - он всегда был неравнодушным к страданиям людей. Никита всегда помогал нуждающимся, принимал странников в своем доме, заботился о сиротах и вдовах. Также известно, что за свою сильную верность иконам, он получил много страданий и мучений, был подвергнут жестоким пыткам, а после этого был отправлен в ссылку.

Святой Никита умер в начале IX века, а его мощи имели целебную силу, где происходили многочисленные чудеса исцеления.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку относительно проведения календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 28 мая

Считается, что в день святого Никиты нельзя работать физически, лучше в этот день молиться святому и посетить храм.

В народе считают, что в этот день не стоит оставлять двери в дом открытыми.

Также 28 мая категорически запрещено ссориться и употреблять плохие слова.

День Ангела 28 мая

28 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Денис, Дмитрий, Захар, Игнат, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел, Петр, Алена, Елена, Илона.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред