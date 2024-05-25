Церковный праздник 26 мая: что категорически запрещено делать в этот день

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 26 мая

https://glavred.info/holidays/cerkovne-svyato-26-travnya-shcho-zaboroneno-robiti-u-cey-den-10567829.html Ссылка скопирована

26 мая - День Киева / коллаж: Главред, фото: unsplash

Праздник 26 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

Какой праздник 26 мая

В Украине и мире 26 мая отмечают такие праздники:

видео дня

День города Киев

День химика

День города Северодонецк

Церковный праздник 26 мая

По новому церковному календарю, 26 мая в Украине отмечают и чтят память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора.

Из церковных преданий известно, что апостол Карп был учеником и спутником апостола Павла. Отмечается, что именно он всегда сопровождал Павла и доставлял его письма и послания. Также святого Карпа упоминают во втором послании к Тимофею, где апостол Павел отмечает, что оставил у него книги и фелонь во время своего ареста в Троаде. Позже Карп стал епископом в городе Берия, что на Балканском полуострове, и проповедовал на острове Крит, где обратил в христианство многих язычников.

Об апостоле Алфее известно не много - он был отцом апостолов Иакова и Левия, автора одного из Евангелий. Его род происходил из города Капернаума в Галилее. О месте его благовестия мало что известно, но существует церковное предание, что он был отцом мучеников Аверкия и Елены.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку относительно проведения календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 26 мая

В народе считают, что в этот праздник категорически запрещено убирать в доме после захода солнца.

Считается, что 26 мая нельзя ссориться и сквернословить, ведь можно навлечь беду на свою семью.

Также в этот день не стоит планировать и отправляться в дальние путешествия, лучше отложить до лучших времен.

День Ангела 26 мая

26 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Елена, Елена, Илона.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред