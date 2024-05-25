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Церковный праздник 26 мая: что категорически запрещено делать в этот день

Юлия Закрепа
25 мая 2024, 13:46
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Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 26 мая
Церковный праздник 26 мая: что категорически запрещено делать в этот день
26 мая - День Киева / коллаж: Главред, фото: unsplash

Праздник 26 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

Какой праздник 26 мая

В Украине и мире 26 мая отмечают такие праздники:

видео дня
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  • День города Северодонецк

Церковный праздник 26 мая

По новому церковному календарю, 26 мая в Украине отмечают и чтят память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора.

Из церковных преданий известно, что апостол Карп был учеником и спутником апостола Павла. Отмечается, что именно он всегда сопровождал Павла и доставлял его письма и послания. Также святого Карпа упоминают во втором послании к Тимофею, где апостол Павел отмечает, что оставил у него книги и фелонь во время своего ареста в Троаде. Позже Карп стал епископом в городе Берия, что на Балканском полуострове, и проповедовал на острове Крит, где обратил в христианство многих язычников.

Об апостоле Алфее известно не много - он был отцом апостолов Иакова и Левия, автора одного из Евангелий. Его род происходил из города Капернаума в Галилее. О месте его благовестия мало что известно, но существует церковное предание, что он был отцом мучеников Аверкия и Елены.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку относительно проведения календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 26 мая

  • В народе считают, что в этот праздник категорически запрещено убирать в доме после захода солнца.
  • Считается, что 26 мая нельзя ссориться и сквернословить, ведь можно навлечь беду на свою семью.
  • Также в этот день не стоит планировать и отправляться в дальние путешествия, лучше отложить до лучших времен.

День Ангела 26 мая

26 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Елена, Елена, Илона.

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