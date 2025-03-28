Есть повреждения в результате "прилетов": РФ ударила по объектам Нафтогаза

Специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений, сообщил Роман Чумак.

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РФ атаковала объекты энергетики / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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Повреждены газодобывающие мощности в результате удара РФ

Специалисты работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений

Россия уже в восьмой раз за этот год и в восемнадцатый раз с начала полномасштабной войны совершила комбинированную атаку на объекты группы Нафтогаз.

"Важно, что пострадавших нет. При этом повреждены газодобывающие мощности", - говорится в сообщении группы в Telegram.

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Как сообщил глава Нафтогаза Роман Чумак, специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений.

"Очередной обстрел - это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", - отметил он.

Отметим, что ранее в пресс-службе Воздушных сил ВСУ уточнили, что российские оккупанты атаковали территорию Украины в ночь на пятницу 163 дронами, 89 из которых были сбиты, 51 дрон-имтатор локационно потерян без негативных последствий.

/ Инфографика: Главред

В результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Запорожская области.

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Ранее сообщалось о том, что РФ бьет по Киеву "термобарическими дронами". Классическая термобарическая боевая часть состоит из емкостей, в которых находится аэрозольная смесь.

Напомним, ранее Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня". Военное ведомство РФ распространяет ложные и безосновательные обвинения, подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Запорожье большим количеством ударных дронов типа Шахед. В городе прогремели мощные взрывы, после чего стало известно о повреждении жилых домов.

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Что такое "Нафтогаз Украины"? "Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".

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