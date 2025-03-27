Алле Пугачевой отомстили в РФ - что произошло

Россияне никак не оставят Аллу Пугачеву в покое.

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Алла Пугачева - позиция / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Кратко:

Аллу Пугачеву вырезали из российского фильма

Лицо певицы заблюрили в картине

Российскую певицу Аллу Пугачеву, которая публично осуждает страшное террористическое вторжение РФ в Украину, вырезали из фильма "Ледокол" на российском телевидении.

Как сообщили пропагандистские росСМИ, лицо Примадонны убрали из календаря в эфире российского телеканала "Дом кино".

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На днях прошел показ фильма "Ледокол" 2016 года и в сюжете идет речь о людях, которые застряли во льдах на корабле в 1985 году. В середине фильма есть момент, когда помощник капитана ледокола зачеркивает дату на календаре. После этого на экране появляется календарь крупным планом, там была изображена певица.

Алла Пугачева поддерживает Украину / фото: instagram.com, Алла Пугачева

Оказывается, россияне заблюрили лицо Пугачевой и считают, что россияне даже не поймут, что же произошло.

Алла Пугачева отлично проводит время за границей / instagram.com, Максим Галкин

Напомним, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехали из РФ в 2022 году жить в Израиль, они оборвали все связи с РФ. Также Галкин не жалеет "красного словца" в своих выступления о кремлевском режиме, поэтому и получил статус иноагента в стране-оккупанте.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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