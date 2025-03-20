"Позвонила Филиппу лично": как Пугачева отреагировала на смерть бывшего свекра

Вы узнаете:
- Леонид Дзюник считает, что Пугачева связывалась с Киркоровым
- Примадонна не собирается на похороны бывшего свекра
Российский продюсер Леонид Дзюник поделился, что певица Алла Пугачева могла связаться с бывшем мужем - Филиппом Киркоровым - после известия о смерти его отца Бедроса Киркорова.
Отметим, Алла Пугачева публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, а вот Киркоров наоборот.
Как рассказал Дзюнок пропагандистским росСМИ, Примадонна могла это сделать непублично.
"Может быть, она позвонила Филиппу лично и выразила слова соболезнования. Не стала просто делать это публично", - сказал продюсер.
Кстати, Пугачева не отреагировала на смерть бывшего свекра публично, а также в соцсетях не оставила об этом никакого воспоминания.
Директор певицы уточнила, что Пугачева не собирается приезжать из Израиля в РФ на похороны Бедроса, но Дзюник осудил за это Аллу Борисовну.
"У него человеческая позиция в отношении России и народа России, а также в отношении того, что сейчас происходит в стране. А они решили, что вряд ли есть смысл приезжать сюда, встречаться", - выдал путинист.
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Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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