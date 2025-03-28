Как ухаживать за клубникой - простые советы для большого урожая

Как ухаживать за клубникой, чтобы кусты радовали урожаем? Уход за клубникой после плодоношения: полив, подкормка, обрезка для здоровых растений.

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Как ухаживать за клубникой, чтобы было много ягод / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как правильно ухаживать за клубникой

Что делать, чтобы клубника плодоносила

Клубники никогда не бывает много, особенно если она сладкая, сочная, крупная и ароматная. Чтобы кусты радовали обильным урожаем, за ними нужно правильно ухаживать. Главред расскажет, что нужно делать, чтобы клубничные кусты давали много крупных и сладких ягод.

Что нужно делать, чтобы клубника плодоносила

Регулярный полив

Это самое главное правило, которого следует придерживаться, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Клубника очень любит влагу, но ее переизбыток может навредить, поэтому важно придерживаться "золотой середины". Кусты нужно регулярно поливать, особенно в жару и засуху. Не стоит прекращать полив сразу после сбора урожая. В конце лета и осенью растения также нуждаются во влаге, особенно если выпадает мало дождей.

Подкормка

Залог хорошего урожая - это своевременная подкормка. Чтобы клубника обильно плодоносила, ее нужно удобрять минимум трижды за сезон. Удобрения помогают растению набраться сил для цветения, формирования ягод, а также укрепляют его перед холодами.

Защита от болезней и вредителей

Клубничные кусты подвержены грибковым заболеваниям и атакам насекомых. Регулярные профилактические обработки помогут избежать потерь урожая.

Омоложение грядок

Каждые четыре года кусты клубники нужно пересаживать на новое место, поскольку почва истощается, что приводит к снижению урожайности.

Подробнее об обрезке клубники

Ухаживать за клубникой достаточно просто. После сбора ягод садоводы рекомендуют срезать и сжигать листья. Это позволяет избежать заражения других культур, если на клубнике были вредители.

Когда говорят об обрезке клубники, обычно имеют в виду удаление листьев с отплодоносивших кустов. Как объясняются на Ютуб-канале "Наша дача!", это делают для:

омоложения куста;

избавления от поврежденных, засохших или больных листьев;

профилактики бактериальных и грибковых заболеваний;

уменьшения количества зимующих насекомых-вредителей.

Когда обрезать клубнику

Лучше всего обрезать клубнику после сбора урожая. До наступления холодов кусты успевают нарастить новую зеленую массу, сформировать цветочные почки на следующий год и запастись питательными веществами. Благодаря этому они лучше переносят зимовку.

Листья и усы нужно именно обрезать, а не рвать руками. Они очень крепкие, и есть риск повредить куст, выдернув его вместе с корнями. Кроме того, рекомендуется оставлять только самые крепкие и здоровые усики.

Обрезанные кусты необходимо обрабатывать специальными средствами от болезней и клещей. Также грядки следует удобрять препаратами, содержащими азот (навоз, мочевина, настой сорняков). Делать это желательно в начале июля.

В конце июля или в начале августа стоит полить кусты дрожжевым раствором и внести комплексное удобрение, содержащее фосфор и калий.

Благодаря такому простому уходу за клубникой после плодоношения на следующий год вы сможете собрать щедрый урожай ягод.

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