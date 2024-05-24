Церковный праздник 25 мая: что запрещено делать на Иоанна Крестителя

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 25 мая

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Какой праздник 25 мая / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 25 мая имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать на третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, священномученика Ферапонта.

Какой праздник 25 мая

В Украине и мире 25 мая отмечают такие праздники:

видео дня

День пропавших без вести детей

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

День филолога

Всемирный день щитовидной железы

Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров

Церковный праздник 25 мая

По новому церковному календарю, 25 мая в Украине отмечают третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

25 мая верующие вспоминают и чтят третье обретение головы Иоанна Предтечи, которое состоялось около 850 года. Существует много версий относительно места пребывания настоящей головы Иоанна Предтечи. Дело в том, что во время гонений голову Иоанна Предтечи прятали аж три раза. Сейчас она находится на Афоне.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 25 мая

В народе бытует мнение, что в этот день нельзя оставлять на ночь грязную посуду.

Считается, что вечером 25 мая нельзя делать никаких денежных расчетов и переводов.

В этот день не рассказывайте никому о своих снах, которые приснились в ночь на 25 мая.

День Ангела 25 мая

25 мая свои именины отмечают владельцы таких имен как Иван, Иннокентий, Теодор, Федор, Ян.

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